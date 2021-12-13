شاهد .. بكل وقاحة.. وبإطلالة صاخبه الجميلة هاندا أرتشيل نجمة[انت اطرق بابي] صدرها يخرج وهي في حالة سكر وتثير جنون الجمهور !

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة.. وبإطلالة صاخبه الجميلة هاندا أرتشيل نجمة[انت اطرق بابي] صدرها يخرج وهي في حالة سكر وتثير جنون الجمهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تهتم باخبار واطلالات الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بعض الصور التي لفتت بها الأنظار بجمالها وجرأتها،

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ومن بينها صورة كانت قد نشرتها هاندا في وقت سابق عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء مُثيرة، عبارة عن توب أبيض أشبه ما يكون بحمالة صدر، وهوت شورت أبيض، كشفت عن كامل أفخاذها وصدرها وانتعلت حذاء رياضي أبيض، وسدلت شعرها.

وكانت صورة هاندا ارتشيل بالاطلالة البيضاء قد حازت عندما نشرتها على أكثر من 2.8 مليون إعجاب ومئات التعليقات، منها الكثير لمتابعين عرب تغزلوا بجمالها وسحرها، بينما انتقدها البعض على اطلالاتها الجريئة.

وكانت قد أشعلت الممثلة التركية هاندا ارتشيل ردود الفعل في وقت سابق بسبب اطلالتها الجريئة في حفل ميلاد صديقها،

وارتدت فيها مايوه أحمر اللون، مكشوف الصدر، وهوت شورت جينز مفتوح الأزرار، وكانت في حالة سكر، واضطرت لحذف الصور بسبب الهجوم الذي تعرضت له.

يذكر ان النجمة التركية هاندا ارتشيل جمعتها علاقة حب مع الممثل كرم بورسين، بعد ان شاركا في بطولة مسلسل انت أطرق بابي،

ويحرص الثنائي على نشر صور تجمعهما أثناء قضاء الاجازات والرحلات معا، وسط تفاعل الجمهور الذي يتمنى لهما استمرار العلاقة والزواج.62775750