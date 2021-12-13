شاهد .. مفاجأة هزت المصريين.. والد حسام حبيب يكشف موعد عودة نجله لـ شيرين ويعلق (شيرين حبيبة قلبي وقلب حسام)!؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة هزت المصريين.. والد حسام حبيب يكشف موعد عودة نجله لـ شيرين ويعلق (شيرين حبيبة قلبي وقلب حسام)!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي )

كشف والد الفنان المصري حسام حبيب عن امكانية عودة شيرين عبدالوهاب لابنه بعد الإعلان عن طلاقهما مؤخراً.

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وقال والد حسام حبيب، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، إن السبب الحقيقي وراء انفصال شيرين عبدالوهاب عن ابنه حسام حبيب هو أن نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين.

ووجه والد حسام حبيب رسالة لشيرين عبدالوهاب عبر فيها عن حبه لها وحب نجله حسام حبيبن حيث تابع بقوله: “شيرين أنتِ حبيبة قلبي، وحبيبة قلب 300 مليون عربي، وحبيبة قلب حسام حبيب، كلنا بنحبك، سواء كنتِ مرات ابني ولا لأ”.



وختم: “شيرين كانت قريبة مني، وبتسأل دايمًا عليّ، كانت بتأكلني بإيدها، وبتعزمنا في بيتها، ست محترمة وبنت بلد، وجدعة ومن عيلة”.

وتأتي هذه التصريحات من والد حسام حبيب بعد ساعات قليلة من تصريحات مماثلة أطلقتها شيرين عبدالوهاب على الهواء مباشرة، حيث صرحت في لقاء لها مع الإعلامي المصري عمرو أديب بأنها ما زالت تحب طليقها.77035233