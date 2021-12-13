شاهد .. أحداث يشيب من هولها شعر الرأس.. العراف الشهير ميشال حايك يطلق تنبؤات مرعبة هي الأولى من نوعها لـ 7 دول عربية بينها السعودية: وهذا الزعيم العربي سيتدحرج رأسه (فيديو)

انت الان تتابع خبر أحداث يشيب من هولها شعر الرأس.. العراف الشهير ميشال حايك يطلق تنبؤات مرعبة هي الأولى من نوعها لـ 7 دول عربية بينها السعودية: وهذا الزعيم العربي سيتدحرج رأسه (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفلكي عربي شهير، كشف فيه عن تنبؤات وتوقعات جديدة يشيب من هولها شعر الرأس.

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وظهر العراف الشهير ميشال حايك، خلال بث نقلته قناة MTV اللبنانية، يتحدث عن تنبؤاته لسبع دول عربية، بينها لبنان، في عام 2021 الجاري.

وفي مقطع الفيديو الذي رصده الزميل “الميدان اليمني”، توقع الفلكي اللبناني “فصولا جديدة ومذهلة في مسار حركة طالبان”، على حدّ تعبيره.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت الأحد الماضي سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول وإسقاط نظام الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وأطلق ميشال حايك توقعات جديدة للعام الحالي 2021 حول لبنان، وما قد تشهده بيروت خلال الأيام القادمة.

ورأى حايك “انكفاء واعتكافت في أفق اللواء عباس إبراهيم ومهمة تكلف له بالمستحيلة”.

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