شاهد .. عذبني 6 ساعات ووضعني في مياه ساخنة.. زوجة المنتج الشهير يوسف دندش تفتح النار عليه بعد ظهوره مع شيرين عبد الوهاب !

انت الان تتابع خبر عذبني 6 ساعات ووضعني في مياه ساخنة.. زوجة المنتج الشهير يوسف دندش تفتح النار عليه بعد ظهوره مع شيرين عبد الوهاب ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي )

كشفت هانيا فقيه، زوجة المنتج ومنظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، تفاصيل تعرضها للتعذيب على يديه، وذلك بعد ظهوره مع الفنانة شيرين عبد الوهاب قبل حفلها بالإمارات.

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وقالت هانيا فقيه، خلال بث مباشر مع القاهرة 24: ضربني وعنفني، وحاول يخنقني بسلك الكهربا، وكسر فنجان الينسون وكان بده يذبحني بيه، سحبني بالحمام، والميه كانت تغلي، لدرجة إني وصلت لمرحلة إني أغمى عليّ.

وتابعت هانيا فقيه: كان بيقولي أنتي بتمثلي، واستمر في تعذيبي من الساعة 11 بالليل لـ 4 الصبح، وكنت عايزة أي فرصة عشان أهرب، وربنا اللي أنقذني.



وأضافت خلال البث المباشر: ناس كتير اتدَّخلت عشان تصلح بيننا، والموضوع عندي انتهى، وهو ظاهر بدور الداعم والسند لـ شيرين عبد الوهاب، طيب الأقربون أولى بالمعروف.



وعن تواصلها مع شيرين عبد الوهاب لكي تتدخل لحل أزمتها؛ قالت: هي اللي فيها مكفيها، ليه أدخّل شيرين عبد الوهاب في الموضوع، هي مش ناقصها مشاكل فوق مشاكلها، وأنا شخصيا باحبها كتير وباحب أغانيها.41792730