شاهد .. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف ترعب الجميع بخبر ينزل كالصاعقة على روؤس العرب: هذا ما سيحدث في اليمن والسعودية وعمُان والكويت.!

انت الان تتابع خبر العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف ترعب الجميع بخبر ينزل كالصاعقة على روؤس العرب: هذا ما سيحدث في اليمن والسعودية وعمُان والكويت.! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتوالى مفاجأت الفلكية اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، بتنبؤاتها المثيرة للجدل، بعد صدق تنبؤاتها بانفجار بيروت وتفشي فيروس كورونا.

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حيث طلت علينا مجددا، العرافة ليلى عبداللطيف، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتخصّ متابعيها وقرائها في اليمن قراءة مستقبل طفل يمني أثار فضولها ودفعها إلى التنبؤ بمستقبله وقراءة ما تخفي له الأيام من مفاجأت.

ومن هُنا نسرد لكم أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف التي خصت بها اليمن.

وتحدثت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف عن الطفل اليمني عبدالله سبيعيان الناجي الوحيد من اسرته التي تنحدر إلى قبيلة عبيدة في محافظة مأرب.

وتوقعت ليلى عبداللطيف ان يصبح الطفل قائدا في غضون اشهر رغم صغر سنه، إلا انها لم تفصح عن اقدامه على الانتقام من خصومه.

وفي قراءة اقرب ما تكون إلى التأمل في صورته قالت عنه: ” عيناه تخفي سرا عظيما “. مضيفة بأن النجوم ستقف إلى جانبه ليبلغ مبلغا عظيما.

وتابعت ” ورغم صغر سنه إلا أن دورة الفلك تخبئ له أنباء سارة”.

والتوقعات التي سوف تشهدها بناء على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، أن المِنطَقة المُشتركة بين كل من اليمن والسعودية ستَشهد نزاعات وصراعات شديدة، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن ، ومن المتوقع أن ينجح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام.

والخبر الصادم هنا للجميع، هو تنبؤ العرافة اللبنانية الشهيرة، بحل سياسي في اليمن تفرضه جماعة الحوثي، وليس قرارات مجلس الأمن الدولي، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية الخاصة باليمن.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت قبل عام 2020، انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من “لهون وبس” ليلة رأس السنة على الـLBCI.

وقالت للإعلامي هشام حداد ضمن توقعاتها حينها أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج “تاريخ يشهد” الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.18754692