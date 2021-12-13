شاهد .. أتذكرون جانسو نجمة مسلسل ..أسميتها فريحة.. بعد سنوات من عرضة : سيذهلك جمالها الخرافي وملامحها الاكثر انوثه على الارض! صور

انت الان تتابع خبر أتذكرون جانسو نجمة مسلسل ..أسميتها فريحة.. بعد سنوات من عرضة : سيذهلك جمالها الخرافي وملامحها الاكثر انوثه على الارض! صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/13 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي )

استطاع مسلسل اسميتها فريحة​ ان يحقق نجاحا كبيرا حين عرضه منذ سنوات، والذي قد خاض بطولته النجمين التركيين ​هازال كايا​ و​شاتاي أولسوي​.

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الى جانب عدد كبير من الممثلين ابرزهم الممثلة التركية ​سيديف شاهين​ التي قدّمت شخصية "جانسو" في المسلسل.

وهي فتاة لديها عقد نفسية، تكون صديقة هازال "فريحة" في البداية، ومن ثم تصبح عدوتها وتحب شاتاي "أمير".



وقد ظهرت سيديف في المسلسل حينها بوجه منتفخ، و بعد مرور سنوات ننشر لكم صورة جديدة لها، ظهرت فيها أنحف وأجمل من قبل.

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