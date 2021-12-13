شاهد .. اعتراف ناري.. للفنانة ليلى علوي: هذا الفنان أشعل نشوتي في الكواليس وكنت بترعش ..اتفرج (فيديو)

انت الان تتابع خبر اعتراف ناري.. للفنانة ليلى علوي: هذا الفنان أشعل نشوتي في الكواليس وكنت بترعش ..اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ولدت الفنانة الجميلة ليلى علوي في 4 يناير عام 1962 بالقاهرة، من أب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون.

دخولها الفن بالصدفة97251648

ودخلت ليلى علوي عالم الفن بمحض الصدفة، حيث كانت ترافق والدتها المذيعة في يوم من الأيام وبينما كانت تغني وتلعب سمعها الإعلامي المصري حسني منيب وطلب منها التقدم للامتحان لتكون أحد أطفال الإذاعة .

وبالفعل اجتازت الطفلة الجميلة ليلى علوي الامتحان وظهرت في عدة برامج، منها: أبلة فضيلة وفتافيت السكر، ثم أتيحت لها الفرصة للمشاركة في الأعمال السينمائية عن طريق فيلم أنا وابنتي والحب عام 1974، وبعده فيلم من أجل الحياة عام 1977.

أبرز أعمالها

وبعدها انهالت مشاركاتها في الكثير من الأفلام ابرزها: تجيبها كده تجيلها كده هي كده - قمر الليل - وتضحك الأقدار - زوج تحت الطلب - النساء - الطاغية - الرجل الذي عطس - إعدام ميت - آه يا بلد.. آه - حلق حوش - ألوان السما السبعه.

ومثلت في العديد من المسلسلات أشهرها: حكايات بنعيشها: هالة والمستخبي - لحظات حرجة - نور الصباح - بنت من شبرا - تعالى نحلم ببكره - حديث الصباح والمساء - التوأم.

وقامت بادوار في مسرحيات عديدة، اشهرها: الجميلة والوحشين - ابتسامة وراء قضبان، أنا وصاحبي في الكازوزة - البرنسيسة.

اعتراف جريء

واعترفت النجمة المصرية، في أحد حواراتها التلفزيونية، بتفاصيل عديدة من حياتها الفنية، للمرة الأولى، لافتة إلى الاتهامات التي تعرضت لها في بداية مشوارها الفني.

وقالت ليلى علوي أن النجم الراحل نور الشريف آمن بموهبتها وقدم لها الدعم والمساندة. مضيفة في تصريحات تلفزيونية أنها بدأت التمثيل في السنة الثالثة من المرحلة الإعدادية، غير أنه تم وصفها بأنها بنت حلوة ودلّوعة، وليست عندها أدوار مختلفة، وهي غير ذلك تماما.

وأشارت إلى أن تلك كانت الأدوار التي تُعرض عليها، ولهذا حاولت البحث عن أدوار مختلفة تنقلها إلى خانة أخرى غير التي عرفت بها.

وأوضحت أنها على إثر ذلك وافقت على المشاركة في فيلم "شوارع من نار"، من إخراج سمير سيف، وفيلم "خرج ولم يعد" من إخراج محمد خان.

حبها للكاميرا

وبينت النجمة المصرية بأنها لا تمثّل؛ لأنها ترى نفسها جميلة، ولم تهتم بذلك أبدًا، ولكنها أحبّت الكاميرا والتمثيل، كما تحب أن تعيش شخصيات مختلفة عنها، لذلك قررت التحدي واستمرت فيه.

دعم أنور الشريف لها

واردفت علوي بأن نور الشريف ساعدها وكان مقتنعا بها جدا، ولم يبخل عليها بنصائحه اليومية، سواء في التمثيل أو المكياج أو التعامل، كما أنه رشحها للعديد من الأعمال. لافتة إلى أنه في فيلم "شوارع من نار"، كتب المنتج واصف فايز اسمها بنفس "البنط" الذي كتب به اسم نور الشريف، والفنانة مديحة كامل، رغم أنها لم تكن قد قدمت أي أدوار بطولة، في سابقة كانت الأولى من نوعها.

مشاهدها الساخنة

كما تحدثت الفنانة عن كيفية اختيارها لدور في فيلم "البؤساء"، قائلة بأنه عندما شاهدها المخرج عاطف سالم في مسرحية "8 ستات" وكانت أول مسرحية لها بعد تقديمها لبرامج الأطفال وبعض الأعمال الدرامية والسينمائية، رشحها عاطف سالم وناهد شريف لفيلم "البؤساء"، معقبة: "ديه كانت بداية مهمة جدا ليا، ومكنتش متوقعاها، ولا إني هترشح لدور زي ده أبدا".

وأضافت علوي أنه لم يكن لديها مشاهد مع الفنان عادل أدهم، وكانت مشاهدها الساخنة كلها مع الفنان فريد شوقي، معقبة: "الفنان فريد شوقي شافني واتكلم معايا قبل التصوير"، وهذا كسر حاجز الخوف عندي، هو انسان حبوب أوي وطيب ومرح وبيحب كل الناس".

وعن مشاهدها الجريئة مع الفنان يوسف وهبي، علقت: "باشا له هيبة، وأنا دخلت البيت بتاعه في التصوير، وكنت مرعوبة منه"، منوهة بأنها كانت تحضر للتصوير بعد انتهاء اليوم الدراسي مباشرة، وذكرت موقفا مع الفنان يوسف وهبي لكسر خوفها منه: "بدأ يسألني انت بتحبي إيه وبتدرسي ايه، بس انا كنت بترعش منه".

ولفتت إلى أن كل الممثلين الكبار الذين شاركت في أدوار معهم في التمثيل كانت خبرة قوية لها، بالإضافة إلى أنهم استبشروا بها خيرا ونجاحا كبيرا، وأنهم كانوا داعمين لها بلا استثناء، وكانت حريصة دائمًا على تلقي النصائح منهم للتعلم أكثر.

97251648