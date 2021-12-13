شاهد .. مفاجآت نارية .. (4 سنين بنام على الكنبة) شيرين عبد الوهاب تفضح حسام حبيب وتكشف أسرار لأول مرة.

انت الان تتابع خبر مفاجآت نارية .. (4 سنين بنام على الكنبة) شيرين عبد الوهاب تفضح حسام حبيب وتكشف أسرار لأول مرة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلقت الإعلامية نضال الأحمدية، منذ ساعات،الجزء الثاني من الحوار الذي جرى بينها وبين الفنانة شيريـن عبد الوهاب، والتي فجرت

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خلاله عدة تصريحات هامة ومفاجآت نارية.

وقالت شيريـن في الفيديو: “عشت أربع سنين بنام على الكنبة، ورضينا بالهم والهم مش راضي بينا”.

وتابعت: “كنت عايزة أجمد بويضاتي لوحدهم بس حسام أصر أنه يشيل البويضات بالأجنة بتوعه!”.

وأضافت شيريـن:” حسام حد مستهتر مش عارف يعني اية ست عايزة تدفن نفسها جنبه، حسام ابن أمه الحيلة الدلوعة، كنت في

علاقتي مع حسام ماما وانا زهقت من دور ماما عايزة أبقى سندريلا”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، صوراً اظهرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز برفقة نجلها الصغير "سيف الدين" من زوجها السابق رجل الأعمال أحمد حلاوة، بالرغم على حرصها الشديد على عدم ظهور صور طفليها وحياتهما الخاصة على الإعلام.

وقد أظهرت الصور التي جمعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بإبنها سيف الدين لحظة احتضانها له، وبالرغم من ذلك حرصت ياسمين علي إخفاء وجهه فيما كان واضحًا في تلك الصورة عمره، وهذا يُعد أول ظهور له.

يُشار إلى ان "سيف الدين حلاوة" من مواليد 2011 والذي يبلغ من العمر قرابة 11 عاماً فقط، هو ابن ياسيمن عبدالعزيز من زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة حيث تزوجا عام 2001 وانفصلا عام 2018 قبل زواجها من الفنان أحمد العوضي.

كما يُلفت إلى أن ياسمين عبدالعزيز لديها ابنة أخرى تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا وتسمى “ياسمين حلاوة” حيث انها ولدت في عام 2002، وقد أنجبتها ياسمين عبدالعزيز بعد عام واحد من زواجها الأول، ولم تنشر الفنانة صورًا كثيرة لولديها.70281129