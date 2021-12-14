شاهد .. على خطى رهف القنون.. مودل آش تفقد بوصلة الأدب.. وتصدم الجميع بأن رجل واحد لا يكفيها وتقوم بحركات اغراء صادمة مثيره؟

انت الان تتابع خبر على خطى رهف القنون.. مودل آش تفقد بوصلة الأدب.. وتصدم الجميع بأن رجل واحد لا يكفيها وتقوم بحركات اغراء صادمة مثيره؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

قبل ايام تناقلت وسائل الاعلام تصريح عارضة الازياء السعودية آش في فيديو نشرته على صفحتها، وحذرت فيه النساء المتزوجات منها،

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لانها لا تكتفي برجل واحد، وتريد ان تتزوج عدة مرات من رجال من مختلف الجنسيات، ومن عدة دول عربية.

مودل آش التي ضربت العادات والتقاليد السعودية عرض الحائط، لا زالت تنشر صورها الفاضحة على صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها بالبيكيني،

وفي صور أخرى تتمايل وتقوم بحركات اغراء، وتحصد آلاف الاعجابات والتعليقات من المتابعين، فالبعض يحبها والبعض الآخر ينتقدها.89775658