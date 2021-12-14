شاهد .. بإطلالة مخلة بالأداب وبإيحاءات فاضحة .. النجمتين كيم كارداشيان وكايلي جينر تستحمان سوياً بطريقة مثيرة والجمهور يفقد السيطرة على نفسه.

انت الان تتابع خبر بإطلالة مخلة بالأداب وبإيحاءات فاضحة .. النجمتين كيم كارداشيان وكايلي جينر تستحمان سوياً بطريقة مثيرة والجمهور يفقد السيطرة على نفسه. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جريئة للغاية، لنجمتي تلفزيون الواقع الأميركيتين، ​كيم كارداشيان​ وأختها ​كايلي جينر​.

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وظهرت النجمتين كيم وكايلي، في الصورة المتداولة، وهما تستحمان سوياً، وتقفان تحت الدوش بطريقة مثيرة.

ووثقت الصورة، الأختان وهما شبه عاريتين، فارتدت كيم سروالاً داخلياً باللون الزهري، مع تي شيرت قصيرة ومبلولة، أظهرت صدرها كما هو، كذلك إرتدت كايلي سروالاً داخلياً باللون الأزرق، مع كروب توب باللون الأبيض أيضاً، كشفت عن صدرها.

واستعرضتا جسديهما الرشيقين بطريقة عفوية. وعلى الرغم من أن الصورة قديمة، إلا أن الجمهور إعتبرها مخلة بالآداب، وفيها العديد من الإيحاءات الجنسية.

ولوحظ أن معظم تعليقات المتابعين تحتوي على عبارات وكلمات غزل وتحرش فاضح، بالإضافة الى الإعجاب بجمال وانوثة النجمتين.

ولوحظ أن معظم تعليقات المتابعين تحتوي على عبارات وكلمات غزل وتحرش فاضح، بالإضافة الى الإعجاب بجمال وانوثة النجمتين.31729021