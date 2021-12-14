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شاهد .. تفاصيل محزنة للغاية .. الكشف عن الوصية الغريبة و الغير متوقعة للفنان « صباح فخري » التي ابكت الملايين والمفاجأة في ديانته الحقيقية التي اخفاها وصدمت الجميع !

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الرياض - روايدا بن عباس - ما إن نشرت الوسائل نبأ وفاة الفنان السوري الكبير حتى تناقل جمهور الفنان ما قالوا عنها وصيته قبل الموت والتي تشتمل رسالة لأهله بخصوص طقوس تشييعه ودفن جثمانه .

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وتشتمل الوصية المتداولة إصرار الفنان على تغسيله بماء الورد من رأسه وحتى أخمص قدميه ورش الطيوب على كفنه قبل إلباس جثمانه . كما اشتملت وصية الفنان الكبير مطالبة الفنان بدفنه في ذات المقبرة التي قبرت فيها والدته وبمراسم جنائزية إسلامية .

 

الجدير بالذكر أن ما لا يعرفه الكثير عن صباح فخري وديانته هو انتماؤه  لأسرة مسلمة من مدينة حمص السورية وقد تربى في جو إسلامي فني صقل موهبته .88717488

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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