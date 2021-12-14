شاهد .. كأنها حورية من الجنه..اتفرج بعد اختفاءها عن الفن النجمة إيمي سمير غانم تتصدر التريند وتفاجئ جمهورها بالحجاب من أمام الكعبة لتأديه العمرة!

انت الان تتابع خبر كأنها حورية من الجنه..اتفرج بعد اختفاءها عن الفن النجمة إيمي سمير غانم تتصدر التريند وتفاجئ جمهورها بالحجاب من أمام الكعبة لتأديه العمرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم بعد فترة غياب كبيرة و هذه المرة داخل المملكة العربية السعودية لتأديه مناسك العمرة.

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وشاركت إيمي جمهورها بنشر صورة لها من أمام الكعبة، ويعتبر ذلك أحدث ظهور لها منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت قائلا “الحمد لله”.

يذكر أن الفنان الكبير الراحل سمير غانم توفي يوم الخميس 20 مايو 2021 بعمر 84 عاما، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد،

وبعد مرور 79 يوما لحقت به الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاما بسبب إصابتها بفيروس كورونا ايضا .

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