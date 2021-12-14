شاهد .. بجراءة غير معهودة التونسية (مريم الدباغ) بوضعية صارخة بعد الاستحمام.. هل نسيت الروب مفتوحاً؟

انت الان تتابع خبر بجراءة غير معهودة التونسية (مريم الدباغ) بوضعية صارخة بعد الاستحمام.. هل نسيت الروب مفتوحاً؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة التونسية ​مريم الدباغ​ صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بـ "روب" الإستحمام.

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وعلقت مريم قائلة :"صباح الخير يا أطفال لنبدأ اليوم بابتسامة لطيفة".

متابعو الدباغ إنهالوا بالتعليقات مشيرين إلى أنها من أكثر الصور جرأة التي طرحتها منذ فترة زمنية.

قسم من متابعي الدباغ، إعتبروا أنها تقصدت أن تترك الروب مفتوحاً وتعمدت إلتقاط الصورة بهذا الشكل ، مشيرين إلى أنه قد تم التحضير لها مسبقاً.

الجدير بالذكر، أن الدباغ كانت قد أثارت الجدل مؤخراً بسبب اطلالتها في مهرجان أوسكار العرب اذ اختارت فستاناً جريئاً للغاية ومن دون بطانة وشفاف للغاية اضافة الى ان قصة الصدر كاشفة للغاية.

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