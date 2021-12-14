شاهد .. يكشف لأول مرة موقف محرج جداً تعرضت له هند رستم أثناء أدائها فريضة الحج .. والمفاجأة في رد فعلها ؟

انت الان تتابع خبر يكشف لأول مرة موقف محرج جداً تعرضت له هند رستم أثناء أدائها فريضة الحج .. والمفاجأة في رد فعلها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف كاتب سيرة الفنانة المصرية الراحلة، هند رستم، عن موقف محرج تعرضت له أثناء أدائها فريضة الحج لمرة وحيدة.

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وقال الكاتب، أيمن الحكيم، مؤلف مذكرات هند رستم "ذكرياتي" لصحيفة "النهار" اللبنانية، إن من المواقف التي لم تنسها في حياتها عندما حاول العديد من الحجاج التقاط صورا تذكارية معها أثناء أدائها فريضة الحج، بعد أن كشفوا عن هويتها، وسط حرصها على التخفي جيدا.

وأشار إلى أن هند رستم كانت تتخفى بالحجاب والنظارة الشمسية خلال رحلة الحج، لأن الهدف منها دينيا في المقام الأول، ولكن يشاء القدر أن يتعرف إليها أحد المشاركين لها في رحلتها الدينية، وسرعان ما التف الجميع حولها من أجل التقاط صور تذكارية معها.

وكان رد فعل هند رستم وقتها إزاء تجمع العديدين حولها بالصياح بهم قائلة: "نحن هنا لكي نحج لا أن نلتقط صور".

كما أفصح كاتب سيرة هند رستم أنها كانت تعشق الذهاب إلى مسجد السيدة نفسية فجرا للتضرع لله تعالى، وأن السيدة نفيسية كانت من أحب الشخصيات إليها من آل بيت النبي محمد، والدليل على هذا هو وصيتها بتشييع جنازتها من المسجد السيدة نفيسة، وهو ما تحقق بالفعل في 8 أغسطس/ آب عام 2011.

وطرحت سيرة هند رستم بعنوان "ذكرياتي" التي أعدها أيمن الحكيم في 2018، تروي الفنانة الراحلة، التي اشتهرت بلقب ترفضه هو "ملكة الإغراء" من خلالها محطات بارزة في مشوارها الفني، ولمحات إنسانية، وعن علاقتها بأصدقائها من الفنانين، أمثال فاتن حمامة وشادية وأحمد مظهر.73383876