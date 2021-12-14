شاهد .. الوسط الفني في صدمة وذهول: نجمة مشهورة تظهر للعلن حية ترزق بعد 35 عاما من وفاتها .. لن تصدقوا من تكون؟

انت الان تتابع خبر الوسط الفني في صدمة وذهول: نجمة مشهورة تظهر للعلن حية ترزق بعد 35 عاما من وفاتها .. لن تصدقوا من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

قبل 35 كتبت الصحافة أنها ماتت ثم ظهرت للعلن حياة ترزق من جديد والحكاية أن تقول أنك متت ثم حييت بفرحة ما و بشكل مجازي فهذا مقبول ،

77674202

لكن أن تكتب الصحافة و الإعلام عن موتك منذ 35 عاماً ثم تعاود الظهور مرة أخرى فذلك هو الأمر العجيب و المثير للجدل .

في مفاجأة من العيار الثقيل، رغم تدوين تاريخ وفاتها يوم 3 سبتمبر من عام 1985، إلا أنه بعد مرور 35 عامًا، ظهرت الفنانة منيرة سنبل، إحدى نجمات زمن الفن الجميل، مؤخرًا في أكثر من فاعلية، منها حفل توقيع الفنان سمير صبري،

لكتابه الجديد "حكايات العمر كله"، ربما لم تسمع مثلي بها من قبل ، و لكن هذا الحدث شهرها أكثر من ذي قبل .



ومن أول الأدوار التي جسدتها الفنانة منيرة سنبل، على شاشة السينما، فيلم شارع الحب، وقيامها بدور كابتن ميرفت، التي نافست الفنانة صباح للفوز بقلب العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ،

من إخراج عزالدين ذو الفقار عام 1958، عن رواية الأديب يوسف السباعي. كما شاركت منيرة سنبل في فيلم نساء في حياتي عام 1957، إخراج فطين عبدالوهاب،

تأليف حسين حلمي المهندس، بطولة يحيى شاهين، هند رستم، زبيدة ثروت، وفي نفس العام قدمت فيلم ليلة رهيبة، من إخراج السيد بدير، تأليف محمد كامل حسن المحامي، بطولة شكري سرحان، شريفة فاضل، عمر الحريري، محمود المليجي.77674202