شاهد .. فارقت الحياه وهي صائمة وتركت هذه الرسالة الغريبة قبل رحيلها بـ 24 ساعة.. ما لا تعرفونه عن نجمة الشاشة المصرية [ماهي نور] ؟

انت الان تتابع خبر فارقت الحياه وهي صائمة وتركت هذه الرسالة الغريبة قبل رحيلها بـ 24 ساعة.. ما لا تعرفونه عن نجمة الشاشة المصرية [ماهي نور] ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

استطاعت الفنانة ماهي نور تحقيق نجاحات كبيرة في فترة قصيرة بالوسط الفني، وتألقت في أدوارها السينمائية والدرامية،

79196462

إلا أن مشوارها الفني لا يستمر طويلا حتى فجع الجميع بخبر وفاتها وهي في عز شبابها دون تعرضها لإعياء أو مرض سابق.



ولدت ماهي نور بمحافظة القاهرة في عام 1981، عشقت الفن، وبدأت مسيرتها الفنية وهي تبلغ من العمر 29 عامًا بالمشاركة في أول عمل درامي لها عام 2010 بمسلسل «سامحني يا زمن» مع نخبة من نجوم الفن ضمت سمير صبري وصابرين وخالد زكي وبوسي، وتألقت خلال هذا العمل ونالت إعجاب الجمهور بمصر والوطن العربي.

أعمال فنية

وتوالت الأعمال الفنية التي شاركت فيها ماهي نور، وشاركت في مسلسل «اللص والكتاب» للنجم سامح حسين، و«الخفافيش» أمام الفنان سمير غانم والفنانة سميحة أيوب، وأعقبه مسلسل «حارة خمس نجوم» بطولة الفنان أحمد عبدالعزيز والفنانة نهال عنبر والفنان أحمد ماهر.



أخر مسلسل

وشاركت ماهي نور في أخر عمل درامي لها عرض في موسم رمضان 2018 وهو مسلسل «30 ليلة وليلة» بطولة سعد الصغير وبدرية طلبة وحسام داغر، وقدمت فيه دور الملكة «شهر زاد»، وكان المسلسل عبارة عن قصص منفصلة تناقش سلبيات المجتمع وتقديم الحلول.

روح جميلة

وكشفت ماهي نور في تصريحات لها أنها تعمل بشكل ثابت مع النجوم «سعد الصغير، وبدرية طلبة، وحسام داغر، وائل علاء، وسارة» أن هذا الفريق يعمل بروح جميلة وحب وتسعى للتنافس للشريف، وكانت تحلم بأن ينال مسلسلها «30 ليلة وليلة» إعجاب الجمهور وأن يكون بداية إطلاقها.



رفض مسرحي

وقالت ماهي نور، إنها ترفض تقديم أعمال مسرحية، لأن هذا يُعطل مسيرتها الفنية وإنها وجه جديد، وأن المسرح يحتاج عمل مكثف بشكل يومي، وهو ما لا تستطيع الالتزام به مع عمل أخر، إلا أنها تستطيع المشاركة في عملين درامي وسينمائي في وقت واحد.

قبل وفاتها بـ 24 ساعة، نشرت الفنانة الشابة ماهي نور رسالة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تطالب الجمهور فيها بالدعاء لها، وعلقت فيها «دعوة حلوة من قلبكم، وأطمع في الاستجابة، أنا فعلا محتاجاها.. رمضان كريم عليكم».



هبوط حاد

وفي مايو 2020، أعلنت الفنانة الشابة هايدي سليم، خبر وفاة صديقتها الفنانة ماهي نور، وهي في عمر 39 عامًا، بشكل مفاجئ، بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وكتبت في رسالتها «ماهي ماتت الساعة 4 العصر وهي صائمة الصلاة في الجنة بإذن الله.79196462