شاهد .. شاهدوا: أحدث ظهور للنجمة بوسي وابنتها الجميلة مي نور الشريف.. والجمهور: بقيتي نسخة طبق الاصل من ماما!

انت الان تتابع خبر شاهدوا: أحدث ظهور للنجمة بوسي وابنتها الجميلة مي نور الشريف.. والجمهور: بقيتي نسخة طبق الاصل من ماما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

كشفت الفنانة مي نور الشريف، ابنة الفنان القدير الراحل نور الشريف، عن أحدث ظهور لها بصحبة والدتها الفنانة القديرة بوسي.

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ونشرت مي، صورتها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وانهالت التعليقات عليها، ومنها: "ربنا يحفظكم"، "قمراية"،"الله يحميكم"، "بقيتي نسخة من ماما يا ميمي" وغيرها.

جدير بالذكر أن أخر مشاركات الفنانة بوسي، كان مسلسل "البرنسيسة بيسة" عام 2019 .

العمل قام ببطولته النجوم: مي عز الدين ومحمد أنور وأمير المصري وحجاج عبد العظيم وإيمان السيد وحسام داغر

وسامي مغاوري وسليمان عيد وضياء الميرغني وعدد من الفناني، ومن تأليف فاروق هاشم ومن إخراج أكرم فريد.98855006