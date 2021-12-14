شاهد .. اتفرج .. ابنة نوال الكويتية تجتاح السوشيال ميديا وتخطفت الأنظار بجمالها الذي لا مثيل له. | اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر اتفرج .. ابنة نوال الكويتية تجتاح السوشيال ميديا وتخطفت الأنظار بجمالها الذي لا مثيل له. | اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة نوال الكويتية عن أحدث صورها مع ابنتها حنين حيث ظهرتا خلال استمتاعهما بأوقاتهما في الإجازة الصيفية تزامنًا مع عيد ميلاد طفلتها الحادي عشر، الذي يوافق 17 سبتمبر.

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في التّفاصيل، أعربت الفنانة نوال الكويتية عن سعادتها البالغة، بسبب احتفال جمهورها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعيد ميلاد ابنتها “حنين” الحادي عشر، متداولين صورة لها برفقة ابنتها، كشفت عن تشابه ملامحهما بشكل كبير.

ووجهت نوال الكويتية الشكر لجمهورها عبر “السوشيال ميديا”، لتقديمهم التهنئة لابنتها في عيد ميلادها، وعلقت قائلة: “جمهوري العزيز الغالي شكرا على مشاركتكم في ميلاد بنوتي الحلوة الله يسعدكم ولا يحرمني منكم حبايبي”.

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