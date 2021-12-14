شاهد .. لن تصدق .. (كنا هنطلق بسبب اللي مالوش كبير) ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي لأول مرة يكشفان اسرار علاقتهما

انت الان تتابع خبر لن تصدق .. (كنا هنطلق بسبب اللي مالوش كبير) ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي لأول مرة يكشفان اسرار علاقتهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت حلقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مع منى الشاذلي في برنامج معكم الأنظار؛ حيث كشف الثنائي للمرة الأولى عن أسرار علاقتهما وكيف تجاوزوا الأزمة الصحية الأخيرة معًا.

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قال أحمد العوضي إن الطبيب المعالج لياسمين قال له إنها قد لا تخرج من غرفة العمليات وهي على قيد الحياة، وهذا ما دفعه إلى نشر منشور ليطلب من الجمهور الدعاء لها؛ لأن الأمر خرج عن سيطرته.وأضاف أن الجميع اتفق على أن أيام ياسمين معدودوة في الحياة، موضحا: أنا كنت بشوف الكلام ده في الأفلام بس، وفجأة لاقيت نفسي عايش فيه.

وقالت ياسمين عبد العزيز إنه كان يبكي قبل دخولها إلى غرفة العمليات، قائلة: قالي أوعديني أنك هتخرجي وهتكملي.

وتابع : مرضها حطمني ومكنتش عارف أعمل أيه.. وخلتها توعدني أنها تخرج من العمليات سليمة، وقعدت ابعتلها مسدجات كتير على التلفون بتاعها كنت مستني تشوفها.

وقال ممازحًا: دلوقتي هي لما نتخانق ترجع توريني المسدج دي عشان أسكت، وأنا بسكت الصراحة.

وعن مشاركتهما في مسلسل اللي ملوش كبير، كشف الثنائي للمرة الأولى عن رفضهما للعمل معًًا.

وقالت ياسمين : أنا المنتج قالي عايزك تشتغلي المسلسل مع العوضي، فأنا قولتله لأ طبعًا، لو اشتغلنا مع بعض الموضوع هيخلص بطلاقنا.

ومن جانبه قال العوضي: أنا كمان رفضت وقولتله هيحصل بينا مشاكل كتير وممكن نطلق فيها عشان أحنا الاتنين عصبيين، لكن أقنعني بعد كده بالفكرة.

وأكد الثنائي أن موقع تصوير مسلسل اللي مالوش كبير شهد العديد من الصراعات والخلافات فيما بينهما.أعراض مرض ياسمين عبد العزيز الذي كشفت عنه لأول مرة.. عندها من سن 16ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم لأول مرة بعد وعكتها الصحية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم» على فضائية سي بي سي، لتحدث عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة.

وتحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الأزمة الصحية التي مرت بها، وعن طبيعة مرضها الذي صاحبها منذ عمر 16 عاما، وهو ما يطلق عليه «chocolate cysts» أو ما يطلق عليه أكياس الشوكولاتة، وهو كما ذكرت عبارة عن أكياس تنتشر عند السيدات والفتيات، خضعت بسببها لخمس عمليات وأول عملية وهي بعمر 16 عامًا، إلا أنها تعرضت لخطأ أثناء إجراء عمليتها وهو حدوث «خرم في القولون» أدى إلى المضاعفات التي حدثت لها.

يستعرض «هُن» في التقرير التالي معلومات عن مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز، كما ذكرته مستشفى «vejthani» في السعودية.

▪︎هو مرض أكياس الشوكولاتة

مرض أكياس الشوكولاتة هو عبارة عن نمو أنسجة بطانة الرحم في أماكن خارج الرحم وهو ما يطلق عليه بطانة الرحم المهاجرة، هي تكون لأكياس مائية في المبايض تكون على أشكال مثل الشوكولاتة، وهي عبارة عن تجمعات للدم في تلك الأكياس.

▪︎أسباب الإصابة بمرض أكياس الشوكولاتة

يعود السبب إلى ارتجاع لبعض الدم أثناء الدورة الشهرية إلى داخل قناة الفالوب ومن ثم يذهب ليتجمع في المبيض، وعندما يخرج الدم يتسبب ذلك إلى حدوث كيس مائي، بعد ذلك يمتص ذلك الماء ويختفي مخلفًا وراءه تراكم من الدم داكن اللون، ليصبح لونه مع مرور الوقت ولفترات طويلة إلى اللون البني شبيه بكيس الشوكولاته.

▪︎أعراض الإصابة بمرض أكياس الشوكولاتة

وجود آلام خفيفة في البطن وغالبا ما يزداد ذلك الألم أثناء فترة الحيض أو أثناء الجماع.

لا تظهر أعراض غير طبيعية على الشخص المصاب به.

في الحالات الشديدة للمرض تتكون الألياف في تلك المنطقة أو أن قناة الفالوب تتعرض للتلف مما يؤدى إلى صعوبة الإنجاب.

▪︎علاجات مرض أكياس الشوكولاتة

وتختلف علاجات أكياس الشوكولاتة بعدة طرق إما عن طريق إعطاء أدوية مسكنات لتسكين الألم. أدوية هرمونية.

التداخل الجراحي أو الاثنين معا، ولكن في الحالات التي تريد فيها المريضة إنجاب الأطفال فلا يمكن إعطائها أدوية هرمونات.

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