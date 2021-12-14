شاهد .. بأطلالة صاروخية... الفنانة نسرين طافش تتجاوز حدود الجرأة وتشعل السوشال ميديا بلباس شفاف يكشف ما تحته باقوى مشهد صارخ .

انت الان تتابع خبر بأطلالة صاروخية... الفنانة نسرين طافش تتجاوز حدود الجرأة وتشعل السوشال ميديا بلباس شفاف يكشف ما تحته باقوى مشهد صارخ . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت النجمة السورية، نسرين طافش، السوشال ميديا، بعد نشر صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، صورة إغراء جريئة لها.

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وظهرت الفنانة طافش في الصورة، وهي ترتدي سروالاً خفيفاً وملتصقا بجسدها وكأنه قطعة منه، وفانيلة خفيفة وضيقة أيضا مكشوفة الظهر.

وقامت نسرين، بممارسة تمارين رياضية، حيث رفعت ساقيها إلى الأعلى وانحنت إلى الخلف جلوساً، مما أبرز كل تفاصيلها بوضوح تام للعيان.

رواد موقع التواصل الإجتماعي، عبروا عن صدمتهم من إطلالة الفنانة السورية، التي أظهرت اجزاء حساسة من جسدها الملتصق بقطعتي ملابس مقاربة للون بشرتها.

وقالوا في تعليقاتهم، أن نسرين طافش بهذا الظهور الجريء أشعلت ماراثون إستعراض الأرداف، الذي تشهده مواقع التواصل الإجتماعي، منذ عدة سنوات.

ولفتوا إلى أن بعض الفنانات المعروفات بالجراءة، في الوطن العربي، بدأت إثارتهن للجدل حولهن، تخفت بشكل كبير، ليتفاجئ الجمهور بجراءة أكبر تورطت فيها الفنانة نسرين طافش، لتدفع بنفسها إلى واجهت مدفع الجدل . بحسب وصفهم.

وكان فانز الفنانة نسرين طافش، قد نشر في وقت سابق صورة إغراء جريئة، على موقع إنستغرام، ظهرت نسرين طافش فيها، بفستان ضيق للغاية وكأنه قطعة من جسدها، باللون الأبيض مع خطوط ذهبية.

فيما اختارت النجمة السورية، تسريحة الشعر بلون وردي ناعم واسدلت خصلاتها نحو نصف ظهرها ونصف صدرها لتغطيتهما بالكامل.

كما تعمدت، في اطلالتها محل العرض، الجلوس في مكان مرتفع ورفع رجلها اليمنى إلى حيث وضعت أردافها، وتركت اليسرى معلقة في الهواء، مما أدى إلى انكشاف ساقيها واجزاء اعلاهما، وإلى بروز أردافها بشكل ملفت ومثير.

متابعون قالوا في تعليقاتهم على إطلالة الفنانة نسرين طافش، بأنها واحدة من أكثر إطلالاتها جراءة واغراء.. ، فيما وجه طرف ثاني من المتابعين، انتقادات حادة للفنانة . وطالبوها بالكف عن إثارة الشباب وتجاوز العادات والتقاليد.. حسب قولهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية نسرين طافش، مشاركتها في بطولة مسلسل “الوجه الآخر"، رفقة ماجد المصري، الذي عرض مؤخراً، وقبله بوقت قصير عرض لها مسلسل "ختم النمر"، الذي شاركها في بطولته، احمد صلاح حسني.

أعادت حسابات متخصصة بنشر أخبار المشاهير تداول صور مثيرة للفنانة المصرية الجميلة نيرمين الفقي.

وظهرت نيرمين في الصور مرتدية "كاش مايوه" قصير وشفاف واتسم التصميم بالقماش الشفاف المطرز بنقوشات الورد.

ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جاذبيتها فيما انتقدها بعض المتابعين واصفين اطلالتها بالجريئة على غرار النجمة رانيا يوسف.

و تشارك النجمة نيرمين الفقى فى مسلسل "شارع 9" بطولة كل من الفنان محمود عبدالمغنى وأحمد وفيق ورانيا يوسف وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

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