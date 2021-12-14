شاهد .. بإطلالة إيحائية فاضحة . رهف القنون تكشف مناطق محظورة بجرأة شديدة في احدث إطلالة .

انت الان تتابع خبر بإطلالة إيحائية فاضحة . رهف القنون تكشف مناطق محظورة بجرأة شديدة في احدث إطلالة . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل، رهف القنون، مقطع فيديو فاضح عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

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وظهرت رهف القنون في مقطع الفيديو الحديث والجريء، تستعرض صدرها ونهديها البارزين بدون حمالة صدر.كما بين مقطع الفيديو، الذي أطلت فيه رهف القنون بعدة وضعيات، أنها لم تكن ترتدي ملابس داخلية تحت التنورة الشفافة والضيقة التي ترتديها.

يأتي ذلك بعد مشاركة الناشطة السعودية المقيمة في كندا، متابعيها على السوشيال ميديا، بمجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها بمؤخرة شبه عارية.

وبدت رهف تجلس على الأرض بوضعيات مثيرة، وتصوّر "سيلفي" على المرآة، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "إذا كان لا يمكنك فعلها.. سأفعلها أنا"!

وقامت القنون، بإغلاق خاصيّة التعليقات حتى تمنع المتابعين من توجيه رسائل مزعجة لها.

وكانت نشرت رهف القنون مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على موقع إنستغرام، ظهرت فيه ترتدي "مايوه" باللون الزهري من قطعة واحدة، وتستعرض جسدها داخل منزلها، ما أثار غضب بعض المتابعين الذين هاجموها على تصرفاتها.

رهف القنون من مواليد عام 2000 بالمملكة العربية السعودية، وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ 19 عاماً ثم فرت إلى كندا، ولديها تسعُة أشقاء.

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