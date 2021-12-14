شاهد .. أول ظهور صارخ لشقيقات هيفاء وهبي الجميلات الثلاث..والمفاجأة في الأخت التي تبرأت منها .. هل رأيتم جمالاً كهذا من قبل ؟اتفرج

انت الان تتابع خبر أول ظهور صارخ لشقيقات هيفاء وهبي الجميلات الثلاث..والمفاجأة في الأخت التي تبرأت منها .. هل رأيتم جمالاً كهذا من قبل ؟اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي )

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا بعيد ميلاد شقيقتها هناء ونشرت وهبي مجموعة من الصور لشقيقتها هنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.وعلّقت: عيد ميلاد سعيد يا هانو اختي الرائعة للأبد.

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تابعت: أنا محظوظة للغاية لأن لدي أخت محبة وعطوفة مثلك، ولكن يجب أن تشكريني لأنني شقيقتك الأكبر، أنت تعنين العالم بالنسبة لنا، أرسل إليكي قبــلاتي اليوم.

واحتفلت هيفاء وهبي بعيد ميلاد شقيقتها هنا على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لشقيقتها على حسابها بـ إنستجرام ظهرت فيها بإطلالة ساحرة، وتفاعل الجمهور معها من خلال التعليقات مهنئينها بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى ومشيدين بأناقتها وجمالها الناعم.

وتحرص الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على التأكيد أن علاقتها بشقيقاتها هناء وعلياء على مايرام، حيث تقضي معهن الكثير من الأوقات. وتنشر بين الحين والآخر صور تجمعها بهن في المناسبات الخاصة والعائلية.

هيفاء مقربة جدًّا من شقيقتها هناء المعروفة بـ ” هانو” وهي الأحب على قلبها إذ ترافقها في جميع أسفارها وحفلاتها وتسوّقها، وكذلك هناء تعتبرها بمثابة الأم والصديقة.

أمّا شقيقتها علياء فهي متزوجة وتعيش في دبي حيث تمتلك مركز تجميلي هناك، وهي معروفة بحبّها ودعمها الكبير للنجمة اللبنانية. فدائمًا تنشر صورًا ذات صلة بهيفاء وأعمالها مشيدةً بفخرها الكبير في كونها شقيقتها.

خصام وغيرة فنّية يُشار أن هيفاء وهبي لديها ثلاث شقيقات هنّ علياء وهناء، وأخت غير شقيقة هي رولا يموت، المعروفة بخلافاتها المستمرة مع الفنانة اللبنانية ولكن رغم محبة هيفاء لأهلها وشقيقاتها،

أرادت رولا يموت أن تخرج من سرب العائلة المتماسكة محاولة بأفعالها اللامسؤولة تفكيك هذا الرباط الأخوي الكبير. غيـرة هيفاء وهبي من أختها غير الشقيقة أحد أهم أسباب اشتـعال الخـلافات بينهما بحسب ما أكدت يموت قالت رولا: هي التي افتعلت المشكل ولست أنا، أنا لست مجنونة، لماذا تحاول تشويه صورتي في الإعلام؟،

والدي أطعمها وعيشها بعدما تبري منها والدها، من واجبها أن ترد جميل والدي تابعت: أنا لم أطلب منها المال، ولا أريد أن اكون مغنية رغم أنهم طلبوا مني الكثير أن أكون مغنية، لكني رفضت.



تصالح هيفاء وهبي ورولا يموت ونشرت رولا يموت الأخت غير الشقيقة لهيفاء وهبي، صورة جمعتها بها عبر حسابها الخاص على إنستجرام، في أول ظهور معاً بعد خـلافات دامت لسنوات طويلة ووصلت إلى قاعات المحاكم والتبرؤ من بعضهما.

رولا يمـوت نشرت صورتها عبر حسابها بإنستجرام مع أختها هيفاء وهبي وكتبت معلقة: “أختي الديفا اللعبة الجميلة فوفا”.

من ناحيتها لم تعلق هيفاء وهبي على الصورة، لم تضع إعجابًا حتى بها كما أنها لم تفصح أصلا عن لقائها برولا يمــ وت، واكتفت بنشر صورة وهي في طريقها إلى بيت والدتها في بيروت، مرتدية نفس الملابس التي ظهرت بها مع أختها في الصورة.

وكتبت هيفاء وهبي معلقة على صورتها التي نشرتها عبر خاصية الاستوري على إنستجرام: “في الطريق إلى زيارة ماما”.

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