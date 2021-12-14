شاهد .. عاجل .. تنبؤات مزعزة جديدة للفلكية والعرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف اغتيال زعيم عربي ووصول إبن زعيم عربي اخر الى كرسي الرئاسة وحدث فريد من نوعه ستشهده السعودية وهذا ما سيحدث في مناطق الحدود بين اليمن والمملكة

انت الان تتابع خبر عاجل .. تنبؤات مزعزة جديدة للفلكية والعرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف اغتيال زعيم عربي ووصول إبن زعيم عربي اخر الى كرسي الرئاسة وحدث فريد من نوعه ستشهده السعودية وهذا ما سيحدث في مناطق الحدود بين اليمن والمملكة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تنبؤات وتوقعات أطلقتها مؤخرًا الفلكية والعرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف، بما سيحدث خلال العام المقبل 2022، على مستوى الدول العربية ودول العالم.

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وتوقعت العرافة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، بأن يخطو الرئيس ميقاتي بلبنان الى مرحلة أفضل .وبحسب رواد مواقع التواصل، نقلا عن الزميل “ترندينغ ” فإن ليلى عبد اللطيف، تنبأت بأن يبقى سعر الدولار في وضع الاهتزاز في الوضع الراهن بلبنان، والارتفاع لفترة معينة، مهما انخفض سعر الصرف في السوق السوداء وانه الدولار سيصل الى 50 ألف ليرة لبنانية ومافوق مع بداية 2022.

كما توقعت انفراجات في ازمة المحروقات في بلادها خلال المراحل القادمة ومساهمة ثلاثة دول في حل الازمة من بينها دولة خليجية .

وعن تنبؤات ليلى عبداللطيف عن مصر العام المقبل 2022، قالت إن الرئيس السيسي سيقفز بالاقتصاد المصري الى مراحل هامة وسينعش الاقتصاد بقرارته.

وأضافت بأن الرئيس السيسي سيصدر عفوا عاما عن المساجين، وقيام حملة واسعة لاطلاق اسم الفنان عادل امام على شارع هام في مصر تقديرا لاعماله وايضا الفنان الراحل سمير غانم.

وفيما يتعلق بتوقعات ليلى عبد اللطيف عن ليبيا 2022، قالت العرافة وخبيرة الفلك الشهيرة، أن سيف الاسلام القذافي سيظهر على مواقع التواصل الاجتماعي يخاطب فيها الشعب الليبي ونشاهد حوله الشرفاء، وانه سيحكم ليبيا من جديد.

واشارت الى ان المرحلة القادمة في ليبيا ستشهد انفراجات كبيره اقتصاديه وسياسية .

تنبؤات ليلى عبد اللطيف عن السعودية 2022

ستصبح خلال المراحل القادمة حديث العلماء والعالم بسبب اكتشاف علمي أو اختراع ، وسيكون اضخم اكتشاف علمي تتوصل اليه دولة عربية خلال هذا القرن وسوف يهز العالم وتحت اشراف وتمويل الامير محمد بن سلمان.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن أمريكا 2022

تتعرض احدى الولايات الامريكية الى زلزال كبير يدمر قسم كبير منها وتفوق قوته السبع درجات ، وعدد الضحايا كبير وتنكيس الاعلام الامريكية .وتصبح ولاية منكوبة.

تنبؤات أخرى:

تشهد بعض الدول الاوروبية مشاهد دموية مؤسفة وذلك بسبب موجة جديدة من الإرهاب مثل فرنسا والمانيا وبريطانيا وبلجيكا وايضا ستطال افريقيا .

اجراءات امنية مشدده في بعض المرافئ للدول الاوروبية .ثلاثة رؤوساء عرب اصبحوا في ذمة الله سنشاهد لهم رموز او مجسمات تمثلهم في بلادهم وهم صدام حسين و معمر القذافي وحسني مبارك .

على مشارف العام 2022 سنشهد ازمة عالمية تتأثر بها عدد من الدول بشكل غير مسبوق .

ليلى عبد اللطيف : زلزال يضرب دولة عربية وتتأثر بها الدول المجاورة منها سوريا ولبنان والاردن وفلسطين.

تقارب دبلوماسي علني امريكي سوري وتبديل المواقف بشكل ايجابي لمصلحة سورية ولبنان .

وزراء حكومة ميقاتي في سوريا

احد الحكام العرب يتعرض لعملية اغتيال

تراجع في سوق البورصة الصيني ومظاهرات غاضبة لفترة محدودة .

العالم على موعد مع كارثة انسانية تحصد الاف الارواح .

الشارع الجزائري يشهد الفوضى بسبب حدث مؤسف .

بعض الدول العربية ستجري وسطات سرية مخفية للتقارب مع الرئيس الأسد ثم تظهر للعلن ودعم الأسد لبناء سوريا الجديدة . وعشرات الوفود العربية ستزور سورية .وبعض هذه الدول ستشكل مفاجأة للجميع .

بوادر فتنه في الشارع السوداني وحكم العسكر عائد .الاعلام والانظار تتجه الى غواصه موجوده في البحر يرافقه حالات الهلع.

ليلي عبد اللطيف : عام 2022 و 2023 يشهدان حالة من القلق بسبب الحروب والثورات والفتن ولا استبعد حصول حروب بيولوجية .وستكون جيوش الدول بالمرصاد لمنع هذه الحروب والامراض .

تنبؤات سابقة:

وكانت حسابات نشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت في وقت سابق، تنبؤات مرعبة، للعرافة الشهيرة، حول اليمن والسعودية، ودول اخرى في المنطقة العربية.

التنبؤات المتداولة، كانت قد أطلقتها اللبنانية ليلى عبداللطيف قبل فترة قصيرة، وحظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور العربي.

وقالت ليلى عبدالله اللطيف، أن المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، ستشهد خلال الفترة المقبلة، حرب ونزاعات تفضي في الأخير إلى حل سياسي للحرب في اليمن.

وفي التفاصيل، تتوالى مفاجأت الفلكية اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، بتنبؤاتها المثيرة للجدل، بعد نحو عام من صدق تنبؤاتها بانفجار بيروت وتفشي فيروس كورونا.

وطلت علينا مجددا، العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتخصّ متابعيها وقرائها في اليمن قراءة مستقبل طفل يمني أثار فضولها ودفعها إلى التنبؤ بمستقبله وقراءة ما تخفي له الأيام من مفاجأت.

ومن هُنا نسرد لكم أحدث توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف التي خصت بها اليمن.

وتحدثت العرافة اللبنانية الشهيرة عن الطفل اليمني عبدالله سبيعيان الناجي الوحيد من اسرته التي تنحدر إلى قبيلة عبيدة في محافظة مأرب.

وتوقعت ليلى عبداللطيف ان يصبح الطفل قائدا في غضون اشهر رغم صغر سنه، إلا انها لم تفصح عن اقدامه على الانتقام من خصومه.

وفي قراءة اقرب ما تكون إلى التأمل في صورته قالت عنه: ” عيناه تخفي سرا عظيما “. مضيفة بأن النجوم ستقف إلى جانبه ليبلغ مبلغا عظيما.

وتابعت العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف: ”ورغم صغر سنه إلا أن دورة الفلك تخبئ له أنباء سارة”.

وبحسب توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف، فإن المناطق الحدودية المُشتركة بين كل من اليمن والسعودية ستَشهد نزاعات وصراعات شديدة، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات، اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن ، ومن المتوقع أن ينجح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام.

والخبر الصادم هنا للجميع، هو تنبؤ العرافة اللبنانية الشهيرة، بحل سياسي في اليمن تفرضه جماعة الحوثي، وليس قرارات مجلس الأمن الدولي، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية الخاصة باليمن.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت قبل عام 2020، انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من “لهون وبس” ليلة رأس السنة على الـLBCI.

وقالت للإعلامي هشام حداد ضمن توقعاتها حينها أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج “تاريخ يشهد” الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.

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