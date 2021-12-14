شاهد .. اتفرج :هذه الصورة التي حذفها أحمد السقا من على حسابه على مواقع التواصل ..عشان ميتخربش بيت أحمد حلمي ومنى زكي!

انت الان تتابع خبر اتفرج :هذه الصورة التي حذفها أحمد السقا من على حسابه على مواقع التواصل ..عشان ميتخربش بيت أحمد حلمي ومنى زكي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

توترت العلاقة بين النجمين أحمد حلمي أحمد السقا قبل أعوام، وذلك بعد تكهنات وشائعات غير دقيقة عن مشاعر يكنها السقا لمنى زكي، زوجة حلمي.

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وبعد انتشار الكثير من الشائعات حول خلاف بين النجمين المصريين، نشر الفنان أحمد السقا صورة جمعته بالنجمة منى زكي على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك وعلق عليها بالقول: "الحمد لله ع السلامة يا شفيقة يا عشرة عمري.. قريب جدا".

وفور نشره للصورة، بادر العديد من جمهور أحمد السقا إلى الطلب منه إزالتها على اعتبارها "غير لائقة" بحسب تعبير الجمهور.



وبالفعل استجاب أحمد السقا لجمهوره وأزال الصورة التي جمعته بالفنانة منى زكي والتي يعلم الجميع أن علاقة صداقة تجمعه بها هي وزوجها النجم أحمد حلمي.

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