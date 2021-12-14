شاهد .. خيانة بعد ليلة الدخلة.. أمير عربي عاشر زوجة الفنان المصري رشدي أباظة أثناء فعالية فنية .. والمفاجأة في ردة فعل الأخير

انت الان تتابع خبر خيانة بعد ليلة الدخلة.. أمير عربي عاشر زوجة الفنان المصري رشدي أباظة أثناء فعالية فنية .. والمفاجأة في ردة فعل الأخير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كواليس وأسرار شهدتها حياة فنان مصري شهير، وما زال الجمهور يتعرف على بعضها من فترة لأخرى، وهذه المرة جاء الدور على زواجه من الشحرورة صباح، وهي الزيجة التي لم تستمر سوى بضعة أيام.

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تفاصيل الأمر سردتها منيرة أباظة، شقيقة الراحل الدنجوان (رشدي أباظة) وكذلك ابنته قسمت أباظة، في لقاء تلفزيوني.وقالت منيرة أن رشدي أباظة كان يقوم بتصوير فيلم في بيروت وكانت هي وشقيقتها متواجدتين في منطقة "صيدا"، فيما كانت صباح تشاركه بطولة الفيلم.

البحث عن مأذون

وأضافت انه في يوم من الأيام فوجئت الأخت باتصال من الفنان رشدي أباظة يخبرها فيه بقدومه إلى صيدا، وطالبها بالبحث عن مأذون لأنه سيتزوج من الفنانة صباح.

الأخت أصيبت بصدمة، خاصة أن رشدي أباظة كان متزوجا من سامية جمال في تلك الفترة، وهو ما دفعها للاتصال بأبيها في القاهرة لإخباره بما ينوي رشدي فعله، إلا أن الأخير أصر على قراره رغم توسلات سامية جمال لأبيه من أجل إيقافه.

شقراء في بيروت وسمراء بالقاهرة

يومها تزوج دنجوان السينما المصرية، من الشحرورة صباح، وذكر البعض أن الأمر كان بمثابة التحدي لرشدي أباظة، كما قيل إن صحافيا لبنانيا برر لرشدي الأمر بأن تكون الشقراء في بيروت والسمراء في القاهرة.

وبعد أقل من أسبوع من زفافهما غادرت صباح إلى المغرب تلبية لدعوة للمشاركة في فعالية فنية هامة هنالك.خيانة الشحرورة للدنجوان

وخلال تواجدها فى المغرب، بحسب الروايات، تلقت "صباح" اتصالا من شقيقتها، التى أخبرتها أن سامية جمال وصلت لبنان وسألت عليها وعلى رشدي أباظة، كما أكدت لها أنها مازالت زوجته ولم يطلقها كما أخبرها، ومن هنا قررت "الشحرورة" أن تخون زوجها مع أمير عربي، وتحصل على الطلاق.

وقالت قسمت رشدي أباظة أن سامية جمال غفرت لوالدها ما حدث، مشيرة إلى كونها عاشت معه أطول فترة زواج له، وكانت جيدة للغاية على الجانب الإنساني.

كما أشارت إلى كونها تركت التمثيل أثناء زواجها من رشدي أباظة، خاصة أنه كان ينشغل لفترات طويلة، وهو ما جعلها تظل إلى جواره.

فى المقابل كشفت صباح فى حوار تلفزيوني لها أن سبب الطلاق كان الخيانة، وقالت إنها وبالرغم من حبها لرشدي إلا أن هذا الحب لم يمنعها من أن تخونه.

سبب انفصال صباح عن رشدي

وذكرت الشحرورة أنها كانت في زيارة لإحدى الدول العربية خلال الأسبوع الأول من زواجها من رشدي أباظة، وهناك "حبت عليه" أحد الأمراء، مؤكدة أن تلك الواقعة كانت السبب في انفصالها عن رشدي أباظة وقتها.

ردة فعل غريبة

وعندما علم الدنجوان بخيانة زوجته له مع أمير عربي، لم يطلقها بل طلبها إلى بيت الطاعة. معللاً ذلك بأنها "جرحت رجولته" وفقاً لتقارير صحفية.

واعترفت "الشحرورة" بأنها خانته تمامًا كما خانها، فيما شددت فى تصريح صادم على أن "الخيانة ليست بعيدة عن حياة الفنانين".

مغامرات رشدي أباظة

وقد عرف الدنجوان بمغامراته العاطفية وتزوج 5 مرات، وكانت الفنانة تحية كاريوكا أولى زيجاته، وتزوج بعدها من فتاة أمريكية أنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، ليتزوج بعدها من الراقصة سامية جمال التى انفصلت عنه بعد 18 عامًا، كما تزوج من الفنانة صباح وطلقها بعد أسبوعين فقط، وقبل وفاته بعامين تزوج من ابنة عمه نبيلة أباظة.

وعند سؤال رشدي أباظة عن كل هذه الزيجات قال: "أول مرة رأيت فيها صورة أمي، وشعرت بأنها المرأة الشجاعة، وثاني مرة خيل لي بأنني أقمت أحلى ديكور في العالم ولكنني أخطأت اختيار البطلة، وثالث مرة تزوجت لأقتل رجلًا آخر، ورابع مرة عثرت على المرأة الصبورة التي رضيت أن تعيش إلى جانبي طويلًا، والحقيقة أن السيدة التي تعيش مع رشدي أباظة سنة واحدة تستحق "ولوج" في الجنة".53241738