شاهد .. شاب مصري فشل في معاشرة عروسته ليلة الدخلة ..فقام بهذا العمل الصادم والمحرم شرعاً والعروسة تستغيث بأهله!

انت الان تتابع خبر شاب مصري فشل في معاشرة عروسته ليلة الدخلة ..فقام بهذا العمل الصادم والمحرم شرعاً والعروسة تستغيث بأهله! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي )

أنهى شاب مصري حياته بالانتحار، وذلك بعد نحو ساعة من زفافه، حي أقدم الشاب البالغ من العمر 36 عاما، على طعن نفسه في البطن، ويرجع السبب لأسباب زوجية.

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وكشف الزوجة خلال التحقيقات أنه عقب اختلائهما عقب انتهاء حفل الزفاف، لم يتمكن الزوج من القيام بواجباته الزوجية، فتركها في الغرفة بداعي دخول الحمام، وفقا لـ (العين الإخبارية).



وعقب غيابه لوقت طويل لحقت به الزوجة، فعثرت عليه غارقا في دمائه بعدما طعن نفسه بالسكين، فاستغاثت بأهله، الذين قاموا بنقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي نتيجة إصابته.98186233