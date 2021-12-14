شاهد .. الفنان الجميل مصطفى فهمي.. يكشف السر الخطير وراء انفصاله عن فاتن موسى.. لن تصدق السبب الذي قاده إلى طلاقها!

انت الان تتابع خبر الفنان الجميل مصطفى فهمي.. يكشف السر الخطير وراء انفصاله عن فاتن موسى.. لن تصدق السبب الذي قاده إلى طلاقها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي )

كشف الفنان مصطفى فهمي لأول مرة تفاصيل انفصالة عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، بسبب الخلافات الأسرية الأخيرة بينهما.

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وقال «فهمي» خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب. : «أنا بشوف الطلاق دا حاجة صحية جدا، أنا اتجوزت فاتن لمدة 4 سنوات،

في أول سنتين كان فيهم خلافات بسبب لبسها، وابتدت تزيد هذه الخلافات بعد كدا وأصبحت خلافات مستمرة».

وأضاف: «على طول بقا في شد وجذب، طبعا الناس كانوا بيشوفوا صورنا على السوشيال ميديا يقولوا إن إحنا في القمة السعادة دا مش شرط يكون واقع، وآخر سنتين كان فيهم تصادم مستمر».



وتابع :«حصل بيني وبين فاتن مشكلة قبل السفر، إن إحنا هنروح لبنان عشان نحضر خطوبة أختها، وأنا قررت أن أنا مش هسافر، أخوها كان قعد عندي بقاله أسبوع، قولتلها أنا مش هسافر، لكن إزاى بقا، فقامت العركة والخناقة واشتدت جدا والصوت على وعملنا خناقة كبيرة».



وأكمل: «أخوها قال كدا مش هينفع وانزلوا أطلقوا، وقالت إنى غدرت بيها، لا هي عارفة إنى هطلقها وهي عارفة».93075392