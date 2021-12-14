شاهد .. كأنها اجمل حورية على الأرض :أول ظهور للإعلاميه الاردنية علا الفارس وهي تحتفل بفستان زفافها على شاب بريطاني .. اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها اجمل حورية على الأرض :أول ظهور للإعلاميه الاردنية علا الفارس وهي تحتفل بفستان زفافها على شاب بريطاني .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي )

عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، شاركت الإعلامية الأردنية ​علا الفارس​ الصورة الأولى من حفل زفافها، وهي مرتدية فستان الزفاف الأبيض،

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واعتمدت تسريحة شعر ناعمة، ومكياج هادئ زاد من سحر اطلالتها، وعلقت على الصورة: "حان الوقت لتكوين أسرة".

وحظيت صورة علا الفارس بفستان الزفاف على آلاف الإعجابات والتعليقات التي أشادت بجمالها، وقدموا لها المباركات والتهنئة بمناسبة الزواج والدخول بمرحلة جديدة من حياتها.

هذا وكانت قد كشفت علا الفارس عن هوية العريس، بعد إعلان زواجها ليلة أمس، مؤكدة أنه بريطاني من أصول عربية،

وكتبت: "تم وبحمد الله عقد قراني من شاب بريطاني من اصول عربية اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة".67908819