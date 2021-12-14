شاهد .. لن تصدق من يكون؟! .. أمير سعودي بارز يطلب يد هيفاء وهبي للزواج بمبلغ خيالي فاق التوقعات والمفاجأة في ردها!.

انت الان تتابع خبر لن تصدق من يكون؟! .. أمير سعودي بارز يطلب يد هيفاء وهبي للزواج بمبلغ خيالي فاق التوقعات والمفاجأة في ردها!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت مصادر فنية أن أمير خليجي تقدم لخطبة الفنانة هيفاء وهبي ، وعرض عليها الزواج أثناء لقاء عابر جمعه بها قبل شهرين في العاصمة المصرية القاهرة.

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وأضاف المصدر أن أمير سعودي شاب يدعى "سعود" كان يقيم في نفس الفندق الذي تقيم فيه الفنانة هيفاء وهبي، وقابلها أكثر من مرة في استراحة ومطعم الفندق، وصارحها في احد اللقاءات أنه يرغب بالتقدم لخطبها والزوج منها.

وأوضح المصدر أن هيفاء وهبي لم ترد عليه في ذات الوقت، وظنت أن الأمر مجرد مزحه، لكنه كرر طلبه بعد ذلك من خلال الهاتف بعد أن أخذ رقمها من إدارة الفندق. وبحسب المصدر فقد وافقت هيفا وهبي قبل أسبوعين على الزواج من الأمير "سعود"، بعد أن قدم لها مهراً بلغ 180 الف دولار، واتفق معها على بقية التفاصيل الخاصة، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الزواج خلال الأيام القادمة. وتخوض الفنانة هيفا وهبي صراع قضائي منذ منتصف العام الماضي مع مدير أعمالها السابق "محمد وزيري"، الذي تتهمه بالاستيلاء على أموالها التي قالت في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده، أنه استولى عليها أثناء عمله مديراً لأعمالها.

من جانبه أدعى "محمد وزيري" أنه متزوج من هيفا وهبي منذ 2017، وأقام دعوى قضائية في محكمة الأسرة بالقاهرة لإثبات ذلك الزواج، لكنه فشل في تقديم الأوراق أو العقود أو إحضار شهود يؤكدون أنهما كانا متزوجين،لتصدر المحكمة قرارها بخسارة وزيري القضية وعدم صحة ادعائه بالزواج من هيفا. وكسبت هيفا وهبي القضية الأخرى التي رفعتها ضد محمد وزيري، وأصدرت النيابة قرار بحبسه على ذمة التحقيق، حيث تبينت صحة الواقعة التي اتهمته فيها هيفا بالاستيلاء على 63 مليون جنيه من مالها الخاص بدون وجه حق بعدما حررت له توكيلاً ليدفع بعض المصروفات الخاصة بفيلم "أشباح أوروبا" الذي يقوم بإنتاجه وسبق للفنانة هيفا وهبي البالغة من العمر 49 عام، أن تزوجت من "نصر فياض" وهي بسن الـ 16 من عمرها، وأنفصلت عن زوجها في العام 1998،بعد أن أنجبت منه بنت واحدة اسمتها "زينب".

وفي عام 2009، كررت الفنانة هيفا وهبي تجربة الزواج، وأعلنت زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، لكنها زواجها من ابوهشيمة لم يستمر ايضاً سوى 3 سنوات فقط، وأعلنت في نوفمبر 2012، طلاقها منه. وحصلت هيفا وهبي خلال مشوارها الفني الذي بدأته في سن مبكر، على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات، وحازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

أصدرت الفنانة هيفا، 7 ألبومات غنائية، وشاركت في 4 أفلام سينمائية، و 6 مسلسلات تلفزيونية، وآخر أعمالها فلم "أشباح أوروبا" الذي لم يرَ النور حتى الآن، بسبب خلافها مع مدير أعمالها السابق ومنتج الفلم، محمد وزيري. حيث طالب في وصيتة بحذف جميع الافلام التي تجمعة بالفنانة يسر والفنانة لبلبة : حيث قال: اتمنا كل الافلام تنحذف.53159379