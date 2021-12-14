شاهد .. مفاجأة فنية : تعرف على ديانة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز الحقيقية التي يجهلها الكثير.. والمفاجأة في علاقتها مع الفنان أحمد زكي ؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية : تعرف على ديانة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز الحقيقية التي يجهلها الكثير.. والمفاجأة في علاقتها مع الفنان أحمد زكي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/14 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي )

حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة و توجهت في مجال التمثيل

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وشاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية فاستطاعت بتلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة، انها دلال عبدالعزيز .



و الفنانة المصرية الكبيرة التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث وافتها المنية السبت 7 من أغسطس 2021،

وفيما يأتي نستعرض المزيد من المعلومات حول الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها وبنتها وتفاصيل وفاتها التي حزن لها الكثير من الأشخاص حول العالم.

ديانة دلال عبد العزيز مسلمة ام مسيحية

ديانة الفنانة دلال عبدالعزيز مسلمة وماتت على ديانة الإسلام بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد لمدة ثلاثة أشهر هي وزوجها الفنان المصري سمري غانم،

وقدمت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز الكثير من الأعمال المهمة الممتعة خلال مسيرتها الفنية وهذا ما جعل لها قاعدة جماهيرية كبيرة التي تأثرت بخبر وفاتها الذي صدمهم بشكل كبير،

وطلبوا لها الرحمة والمغفرة من الله عز وجل. زوج دلال عبدالعزيز

زوج الفنانة دلال عبدالعزيز هو الفنان الكوميدي الشهير سمير غانم والذي هو أيضًا على ديانة الإسلام،

وحظى سمير غانم بجمهور كبير في جميل أنحاء العالم العربي، حيث انتشرت أعماله بشكل واسع منذ مشاركته في فرقة ثلاثي أضواء المسرح في ستينيات القرض الماضي، ومن أشهر أعماله “طبيخ الملايكة” و”روميو وجوليت”،

ثم قدم العديد من الاعمال الأخرى من المسرحيات والأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا مثل مسرحية المتزوجون ومسرحية أهلا يا دكتور وفوازير فطوطة.

بنات دلال عبدالعزيز

إن الفنانة دلال عبدالعزيز لها ابنتين من زوجها الوحيد سمير غانم وهما دنيا وإيمي سمير غانم، وهما فنانتان متميزتان في الوسط الفني،

دنيا متزوجة من الإعلامي رامي رضوان مقدمة برنامج مساء دي إم سي، وإيمي متزوجة من الفنان حسن الرداد النجم الشاب الذي عرف مؤخرًا بعد مشاركته في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة.



أما عن علاقة دلال عبد العزيز مع الفنان أحمد زكي فكانت علاقة صداقة قوية ، حيث انهارت باكية في عزاء الراحل، وقالت: “ده ابني حبيبي عاش يتيمًا ومات وحيدًا” ولم تستطع اكمال تصريحها وأجهشت بالبكاء غير مصدقة أنه رحل إلى عالم آخر.20273553