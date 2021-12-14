شاهد .. ظهور ابن الفنان (وائل جسار) بعد طول غياب .. وسامة فاقت الوصف والخيال شاهدوا كيف بدا بـهذا اللوك الجديد!

انت الان تتابع خبر ظهور ابن الفنان (وائل جسار) بعد طول غياب .. وسامة فاقت الوصف والخيال شاهدوا كيف بدا بـهذا اللوك الجديد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهر ابن النجم اللبناني وائل جسار بعد طول غياب.

وفي التفاصيل، فقد انتشر فيديو لـ ابن وائل جسار برفقة والده لحظة مغادرتهما “صالون تصفيف الشعر” إذ قام ابنه باعتماد قصة شعر مميزة.80652203

مقطع الفيديو القصير انتشر عبر خاصية “ستوري” لحساب وائل في “إنستغرام”، وظهر مصفف الشعر وهو يُرحِّب بظهور وائل جسار ووائل جونيور ومعهما صديق يدعى وائل أيضاً، فقال: “نجمنا الكبير وائل جسار ومعنا وائل جونيور.. ياعيني على هالقصة.. ومعنا المعلم وائل 3 بواحد”، وضحك وائل جسار، مرسلاً قبلاته لجمهوره.

وكانت فاجأت ابنة النجم اللبناني وائل جسار والدها والجمهور بغنائها للمرة الاولى على الهواء.

وفي التفاصيل، وخلال مشاركة النجم في برنامج “البوم حياتي”، اطلت ابنة وائل جسار على الهواء مباشرة وفاجأت والدها والجمهور بصوتها الساحر والجميل. وغنت الابنة باللغة الانكليزية، ولاقت تأييد الجمهور وتعليقات داعمة ومشجعة لها لاستكمال مسيرتها الفنية.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال زوجة وائل جسار عن النجم اللبناني.

وفي التفاصيل، فقد احتفلت زوجة النجم وائل جسار ميراي بالذكرى السادسة لزواجهما. وبدوره نشر وائل فيديو على حسابه الخاص على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” ويعود الفيديو إلى لقاء قديم له ولزوجته مع الإعلامي نيشان وتحدثا خلاله عن مفاجأة مدوية عن كيفية زواجهما.

وقالت ميراي في الفيديو: “كنت قد انفصلت عن وائل وارتبطت بشخص آخر وبقي لزفافهما تسعة أيام فقط حيث رأت وائل في منزل شقيقه ودعته لحفل الزفاف وتمنى لها التوفيق في حياتها وعند خروجها مسكها من ذراعها وعانقها وبدأا يبكيان”.

وأضافت ميراي: “أمسك وائل بيدي وكان فيها خاتم الخطوبة باليد اليمنى وطلب مني ان أخلعه ليقوم هو بتقديم خاتم زواج ويضعه باليد اليسرى”.

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