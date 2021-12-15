شاهد .. ردة فعل صادمة لوالدة كريستيانو بصورة جورجينا رودريغز بإطلالتها الخادشة وهي تستحم بهذا اللبس وتتصدر الترند؟

انت الان تتابع خبر ردة فعل صادمة لوالدة كريستيانو بصورة جورجينا رودريغز بإطلالتها الخادشة وهي تستحم بهذا اللبس وتتصدر الترند؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تصدرت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان انتشرت صورة لها وهي جالسة في مغطس الاستحمام ضمن جلية تصوير خضعت لها.

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وظهرت جورجينا في فستان أحمر ضيق وقصير ووضعت تاجاً على رأسها واتخذت وضعية للتصوير في المغطس الممتلئ بالمياه والصابون .

ويرى الكثير من الأخبار حول رفض والدة رونالدو زواج ابنها من حبيبته جورجينا رودريغز، وأكد البعض ان هذا الرفض تزايد بعد اطلالات جورجينا الفاضحة،ولكن أكد البعض ان هذه الأخبار تبقى مجرد تكهنات.

وحصلت الصورة على اعجاب المعلقين والمتابعين الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها.



يذكر ان جورجينا وكريستيانو رونالدو أعلنا حملها بتوأم عبر منشور على صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي وخض الخبر الرأي العام خصوصاً ان لكريستيانو اصلا 4 اولاد.83844323