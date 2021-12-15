شاهد .. اول تعليق للفنان هاني شاكر على أزمة النجمة شيرين في ازمتها الصعبة.. والأخيرة تعاتبه؟

انت الان تتابع خبر اول تعليق للفنان هاني شاكر على أزمة النجمة شيرين في ازمتها الصعبة.. والأخيرة تعاتبه؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

هاني شاكر علّق على أزمة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الأخيرة، معرباً عن دعمه لها شخصياً ودعم النقابة، وذلك في اول رد فعل له على الأزمة التي تواجه شيرين بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب،

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كذلك يعتبر منشوره رد منه ايضا على تصريح شيرين الأخير بعدما عبرت عن حزنها من عدم مساندة هاني شاكر لها في إحدى أزماتها السابقة، فدعونا نلقي نظرة على رسالة هاني شاكر لشيرين عبد الوهاب.



النجم المصري ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، إرتأى توجيه رسالة دعم ومساندة للفنانة شيرين عبد الوهاب التي تمر بأزمة عائلية ونفسية وفنية

بعد انفصالها عن حسام حبيب وظهورها حليقة الرأس، فأكد هاني شاكر دعمه ومساندته لشيرين باسمه واسم النقابة، كما رحب بعودتها لفنها.

وكتب هاني شاكر في رسالته لشيرين عبد الوهاب: "الفنانة الرائعة والأخت العزيزة شيرين سعدت جدا بعودتك لفنك ونشاطك ولجمهورك الكبير في كل الوطن العربي رغم ظروفك الشخصية الصعبة".



وأكد هاني شاكر دعمه الكبير للنجمة المصرية شيرين متابعا في رسالته: "عودي يا شيرين بقوه وثقه فانت موهبه كبيره تفتقدها الساحة الغنائية الان وكوني واثقه من دعمي لك انا شخصيا ومن دعم نقابتك لك في كل وقت، عودا حميدا انشاء الله.



وقبل يومين، توجهت شيرين عبد الوهاب بالعتب للنجم هاني شاكر حيث أشارت في احدى تصريحاتها الى عدم دعمه لها في احدى الأزمات التي مرت بها، بينما دعم حينها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، ليأتي المنشور الجديد هاني شاكر بمثابة رد ايضا على رسالة شيرين.



وكانت شيرين عبد الوهاب سيطرت على اهتمامات الجمهور في الأيام الأخيرة، بعد كشفها عن اللوك الجديد والصادم الذي ظهرت به في حفلها الأخير في الإمارات،

وظهرت به مجدداً في أحدث لقاءاتها الإعلامية بعد الحفل، وكشفت تفاصيل جديدة عن اللوك وأعمالها القادمة23033870