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شاهد .. فاجعة تهز الأردن والوطن العربي .. هذا ما حصل لنجم قناة طيور الجنة (الوليد مقداد) مصير مروع أبكى الجماهير ! (اتفرج الفيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 03:00 صباحاً | (مايا )

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو نجم ​طيور الجنة​ اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ وزوجته ​نور مقداد.

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وهذا أحدث ضجة كبيرة في مواقع التواصل، بعد نشر​نور غشان صورة له وهو مستلقي على الكنبة ومغطى بالبطانية وتبدو علامات المرض عليه.

 

ويظهر من الصورة ان الوليد قد اصيب بالرشح او البرد او الانفلونزا وعليه ان يستريح وان يتدفى ويشرب سوائل ساخنة حتى يتحسن كما ان زوجته نور تهتم به وحضرت له الحساء.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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