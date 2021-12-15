شاهد .. كيوم ولدتها امها: إبنة النجم مايكل جاكسون بإطلاله نارية جريئة تظهر مناطق عفتها امام العلن ..!

انت الان تتابع خبر كيوم ولدتها امها: إبنة النجم مايكل جاكسون بإطلاله نارية جريئة تظهر مناطق عفتها امام العلن ..! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشرت إبنة النجم الأميركي الراحل ​مايكل جاكسون​، ​باريس جاكسون​، صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت ضجة واسعة بين المتابعين.

89834997



وظهرت باريس وهي عارية تماماً، من دون حتى محاولة لتغطية المناطق الحساسة من جسمها.

وكتبت على الصورة: "أستحم بالحب، النقاوة والأخوة"، كما أغلقت خاصية التعليقات على الصورة، منعاً لقراءة أي كلمات مسيئة من المتابعين.



والملفت في الأمر، ظهور إمرأة أخرى عارية إلى جانبها، ولا تحاول تغطية صدرها أيضاً، ما دفع المتابعين للتساؤل، عما إذا كانت باريس تعلن مثليتها، خصوصاً وأنها دائماً ما تثير الجدل بتصريحاتها.

أما عن رأي عائلتها بمثليتها، فأشارت جاكسون إلى أنها أخبرت عائلتها بأنّها مثلية جنسياً في سن الرابع عشر، ولم يتقبلوا الأمر بسهولة، وقالت أنها تحب وتحترم عائلتها ومعتقداتهم ودينهم وأضافت: "سأكون على ما يرام".

"لا تصنفوني"

وكانت ردّت باريس جاكسون، على أخبار متداولة والتي تتحدث عن ميولها الجنسية المزدوجة، مشيرةً إلى أنه موضوع قديم كانت قد إعترفت به عندما كانت في عمر الـ14.



ونشرت باريس، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة وكتبت :"لقد اعترفت علانية عندما كنت في الـ14 من عمري، وانضممت إلى مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا في السابق،

وتحدثت عن إعجابي بالفتيات عندما كنت في الـ8 من عمري لصحيفة Rolling Stone، صوري وأنا أقبل الفتيات موجودة عبر الانترنت، لماذا يعتبر البعض هذا خبرا جديدا؟".



وأضافت :"لا أصنف نفسي أنني مزدوجة الميول، أحب الناس لشخصهم، أنا لا أصنف نفسي ضمن فئة معينة، لذا رجاء لا تصنفوني".89834997