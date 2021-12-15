شاهد .. زوجوه شقيقة زوجته المتوفية.. وفي ليلة الدخلة دوّى صراخ هستيري في الغرفة وعندما فتحوا الباب كانت الصدمة الكبرى!

انت الان تتابع خبر زوجوه شقيقة زوجته المتوفية.. وفي ليلة الدخلة دوّى صراخ هستيري في الغرفة وعندما فتحوا الباب كانت الصدمة الكبرى! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

يعد الزواج هو المحطة الأولى لبناء الأسر والتي يتكاثر بها المجتمع ،فالزواج علاقة مقدسة يحاوطها الجميع بالحب والمودة والسعادة ، فهو سنة الله في الكون لعمارة الكون.

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تدور أحداث قصتنا اليوم حول احدى الشقق حيث يسكن زوج وزوجته وثلاثة من الابناء، فالزوج كان يعمل تاجرا كبيرا في السوق، أما الزوجة فقد كانت ربة منزل، وكان لديهم ثلاثة من الابناء في مراحل سنية مختلفة.

وفي يوم من الايام شعرت الزوجة بالم شديد في معدتها ،اسرع بها الي الطبيب وهناك اخبره بعمل بعض الفحوصات ،وعند ظهور النتيجة كانت الصدمة ،فقد كانت الزوجة مصابة بالسرطان .



اخبرهم الطبيب انه لابد من بدء العلاج الكيماوي ، وبالفعل بدأت الزوجة في العلاج ولكنها لم تستمر فيه لمدة طويلة ولفظت أخر أنفاسها في المستشفي.

بعد وفاة الزوجة بعدة اشهر طلب زوجها ان يتزوج من شقيقتها الصغري ،كانت الفتاة معترضة على الزواج بزوج شقيقتها فقد كان يكبرها بفارق كبير في السن.



لكن اجبرها اهلها علي الزواج به لتربية اطفال شقيقتها ،وبالفعل وافقت الفتاة علي الزواج منه رغما عنها ، مرت الايام وحان يوم الزفاف ،وبمجرد دخول الزوجين الي غرفتهم سمع أبنائه صراخ من غرفتهم.

توجه الابناء بسرعة نحو الغرفة وعندما فتحوها كانت الصدمة ،فقد كانت العروس غارقة في دماء زوجها ،فقد قتلته بسبب اجبارها على الزواج به ثم صرخت من هول المنظر فهي لم تتوقع ان تفعل مثل هذا الامر.



صرخ الابناء وابلغوا الشرطة ،وعندما حضرت الشرطة القت القبض عليها واودعتها الحبس لحين البت في امرها.38363197