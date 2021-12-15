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شاهد .. جمهور الحسناء الإيرانية في صدمة وذهول .. (مهلاقا جابري) تتعدى الخطوط الحمراء بصورة فاضحة بلا ملابس ولا تغطي صدرها الا بيديها !!

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الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة صدمت جمهورها نشرت عارضة الأزياء الإيرانية المقيمة حالياً في ولاية كاليفورنيا، ​ماهلاغا جابري​، صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيها وهي شبه عارية، ومن دون حمالة صدر، وعمدت جابري إلى تغطية صدرها بيديها فقط.

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وعلقت ماهلاغا على منشورها، قائلة :"الجسد هو أكثر الملابس إثارة التي تمتلكها".من ناحية أخرى، انهال البعض من متابعي جابري بالتعليقات على إثارتها، مشيرين إلى أنها دائماً ما تخطفهم بإطلالاتها الجذابة والمثيرة والمتميزة.

 

، والبعض الآخر من المتابعين، اعتبروا أن إطلالتها هذه من أجرأ الإطلالات لها، وصُدموا بتصرفها هذا.25081333

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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