شاهد .. الفنانة المصرية سهير رمزي شعرت بالخجل في مشهد ساخن مع (الدنجوان) .. وحين اندمج معها ارتعشت وسقطت مغشياً عليها!.

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية سهير رمزي شعرت بالخجل في مشهد ساخن مع (الدنجوان) .. وحين اندمج معها ارتعشت وسقطت مغشياً عليها!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سهير رمزي ممثلة مصرية ولدت في مدينة بورسعيد وظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها من خلال فيلم "صحيفة سوابق".

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وعملت في مقتبل حياتها كمضيفة جوية وعارضة أزياء، ثم اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينات من أهم رموز اﻹغراء في السينما المصرية.

ومن ابرز أعمال الفنانة الجميلة سهير رمزي: ميرامار، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال.

واعتزلت الفن وارتدت الحجاب في عام 1993، ثم عادت بعدها بعدة سنوات للتمثيل، ولكن هذه المرة بالحجاب من خلال المسلسل التلفزيوني حبيب الروح.

وقد تحدث الفنان الكبير رشدي أباظة، قبل رحيله عن القبلات في حياته عبر حوار لمجلة الشبكة، وروى أغرب القبلات التي جمعته بالفنانات في الأفلام، حيث قال متحدثا عن قبلاته للفنانة الجميلة سهير رمزي: "فنانة كان بيني وبينها بداية تفاهم، أو تستطيع قول إنها رائحة حب، أو شروع فيه، وكنت ألمس يدها ونحن نمثل فترتجف، وأحس هذا فأترفق بها وآخذها إلى الجدية في الأداء حتى لا تصبح رجفتها اضطرابًا يضيع منها الحوار أو ينسيها خطاها".

وروى كواليس تصوير ذلك المشهد قائلاً: ترقبت اليوم الذي تكون فيه القبلة بصبر نافد، لأنها بهذه النعومة والحساسية شوقتني لتقبيلها، ويومها جاءت وهي ممتقعة الوجه ووقفت في البلاتوه تستمع إلى المخرج كما لو كان قاضيًا قاسي القلب يحكم عليها بالقبلات".

وأضاف متحدثا عن مشهد قبلته للفنانة سهير رمزي: "ودارت الكاميرا واقتربت مني وفي عينيها توسل أكثر من الحب، واقتربت أكثر، ثم ألقت بنفسها في أحضاني، وأطبقت على شفتيها كأمر المخرج، وكخيال المؤلف، وكحتمية المشهد، ورحت معها في قبلة عنيفة، وصاح المخرج "ستوب"، فتركتها، ولكنها هوت إلى الأرض مغشيًا عليها".

بدورها ذكرت الفنانة سهير رمزي في لقاء تلفزيوني سابق لها، أنها عندما صورت فيلم "لم تشرق الشمس" الذي تم عرضه عام 1971 كان لها مشهد ساخن مع الفنان رشدي أباظة فلاقت منه إهتماماً كبيراً قبل المشهد لأن وقتها كانت تشعر بالخجل.

وأوضحت رمزي بأنها عندما قدمت هذا الفيلم كانت في بداية مشوارها الفني وأتى رشدي أباظة وقدم لها شيكولاتة وعصائر وعندما لاقت منه إهتماماً كبيراً شعرت به كأخ يهتم بها أو أب يخاف عليها ويريدها أن تقدم أداء مميز وتقوم بأفضل ما لديها.

واشارت سهير، إلى ان علاقتها توطدت مع أباظة بعد ذلك الفيلم، وفي إحدى الأيام طلب من والدتها أن يقضي سهرة في منزلهم فوافقت، وقالت له أن يتسم بالحذر لأنه كان معروف عن رشدي أباظة أن سهراته تنتهي بإحداث حالة من الفوضى بسبب سكرته.

كما فجّرت سهير مفاجأة من العيار الثقيل حيث قالت ان "مسلسل حبيب الروح" الذي عادت به الى الشاشة الصغيرة بعد اعتزال الفن 13 عاماً تمّ منعه من العرض في مصر رغم النجاح الكبير الذي حقّقه، وذلك لأن الهانم "اي سوزان مبارك" رفضته لانها وجدت انه يعدّ دعوة لنشر الحجاب بين البنات.57555070