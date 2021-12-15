شاهد .. لن تصدق .. النجمة أصالة وزوجها فائق حسن يكشفان أسراراً صادمة عن علاقتهما الزوجية ومعرض تغزلهما ببعض!

انت الان تتابع خبر لن تصدق .. النجمة أصالة وزوجها فائق حسن يكشفان أسراراً صادمة عن علاقتهما الزوجية ومعرض تغزلهما ببعض! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

ف كل من الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن أسراراً صادمة عن علاقتهما الزوجية، وذلك في معرض تغزلهما ببعض.

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وفي التفاصيل، فقد نشر فائق حسن عبر صفحته الخاصة على انستغرام صورة تجمعه بأصالة، وأرفقها برسالة رومانسية قال فيها:”كان صوتك منذ الأزل يبث الحب فى كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شئ فيك ليكون الافضل بلا منازع يا معجزتى فى زمن اللا معجزات”.

وأضاف:” يا أنت يا معجم الأمنيات كيف لك ان تكونى بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصرى الجميع وتكونى وحدك لذة الخيال الذى انتى مكانه وزمانه، وفاجأنى حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة اهدرتها من اجل موعدنا وقدرنا المحتوم”.



وبدورها علّقت اصالة على الصورة قائلةً:”

أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح .



الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي ياصديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق .

وجواباً على سؤالك اليومي قدّيش؟ كتير كتير”.

ومن ناحية أخرى، بدأ الحديث عن تفاصيل الصلح ما بين الفنانتين العربيتين أصالة نصري وأنغام، بعد سلسلة طويلة من الخلافات التي نشبت بينهما في العلن.



إليكم تفاصيل الصلح بين أصالة نصري وأنغام

في التّفاصيل، بعد خلافات طويلة بين أصالة وأنغام يتحدث البعض في الكواليس عن اقتراب الصلح بينهما خاصة بعد أن كشف الإعلامي اللبناني نيشان، أن أصالة ترحب بعودة المياه إلى مجاريها مع أنغام، وأنه يتمني إجراء حوار تليفزيوني يجمع أصالة وأنغام مع بعضهما لوضع نهاية للخلاف بينهما.

وأضاف خلال لقائه بقناة “mbc مصر”: “جمعت أصالة وأنغام في حوار سابق وكانتا مرحبتين جداً بالحوار عندما عرضته عليهما”.



وتابع: “أدرك تماما بالمواجع بين أصالة وأنغام، ولكن عندما تواصلت مع أصالة بخصوص إنهاء الخلاف بينها وبين أنغام وجدت أنها تقبل بعودة المياه الطيبة لمجاريها”.

من جهةٍ أخرى، لعلّ المطربة السورية أصالة نصري من أجرأ الفنانات على الإطلاق.

وذلك واضحٌ من خلال آرائها الفنية والاجتماعية والسياسية وغيرها.



ومع كلّ فترة تمرّ بها، تُغيّر تسريحة شعرها بحسب ما تعيشه، فلكل قصة شعر حكاية، حتى اعتمدت اللوك الأخير الأكثر جرأة على الإطلاق.

كانت تلك الفتاة السورية التي دخلت عالم الفنّ، وكانت غير مهتمّة في بداياتها لا بإطلالتها ولا بتسريحة شعرها.

صبّت كلّ اهتمامها على صوتها الرّائع، فتناست شكلها.



غير أنّ التقدم التكنولوجي، ومع ظهور التلفزيون والكاميرا الدقيقة، بدأت أصالة نصري تهتم بنفسها، فظهرت بتسريحة شعر ناعمة مالسة جدًّا، حيث كانت تعطي انطباعًا كلاسيكيًّا صافيًا مثل شخصيّتها في أول مشوارها الفني.



بعد مدة، وعندما تملّكت الغناء على المسرح، أطلّت أصالة بتسريحة شعر تتّسم بالعفوية بأسلوب متمرّد، حيث قصّته ما بين القصير والطويل، على عكس الإطلالة الكلاسيكيّة الأولى.

وهكذا، واجهت خوفها الأوّل، وأطلقت العنان لأفكارها وتصريحاتها.



بعد ذلك، اعتمدت الفنانة السورية تسريحة الشعر الويفي الطّويل الأكثر رواجاً في موضة الشعر، بأسلوب متمرّد عصري.



وبدأت تنتقل من اللون البني الكلاسيكي إلى البنّي الذي يتذيّل باللون الأشقر.



بعد إعطاء رأيها صراحةً في السياسة، عانت أصالة من الانتقادات اللّاذعة، وتبيّن ذلك من خلال تسريحة شعرها الجديدة، على شكل كعكة، ما دلّ على انطوائها على ذاتها.

ثمّ بدأ الحديث عن مشاكلها الزّوجية مع المخرج طارق العريان، لكن نفتها. في هذه الفترة، تخلّت عن شعرها الطّويل، وبدأت تظهر بلوك التسريحة القصيرة، ما شكّل مفاجأة كبيرة لجمهورها.



بعد إعلانها طلاقها الثاني من المخرج طارق العريان بشكل رسمي، صدمت أصالة نصري الجمهور بتسريحة شعر قصيرة جدًّا وأنيقة (قصّة البوي) مع لون الشعر الأشقر، حيث تعتمد في كلّ فترة صعبة في حياتها قصّة جنونيّة، بدت هذه المرة جميلة جدًّا عليها، فأظهرتها أصغر في السن، ومستعدّة للارتباط من جديد.37142860