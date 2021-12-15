شاهد .. بأقوى مشهد صارخ .. مودل روز تفجر الإنترنت وتخلع بنطالها لتظهر هذه المنطقة بوضوح !!

انت الان تتابع خبر بأقوى مشهد صارخ .. مودل روز تفجر الإنترنت وتخلع بنطالها لتظهر هذه المنطقة بوضوح !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أقدمت الشابة السعودية، المعروفة باسم مودل روز على خلع بنطالها لتستعرض جلسة رسم وشم جديد لها، على مقربة من عورتها.

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ووثق مقطع فيديو حديث، شاب وهو يقوم برسم وشم لنجمة السوشيال ميديا مودل روز، أسفل بطنها، مما إضطرها إلى خلع بنطالها من الأعلى.

وشاركت الشابة السعودية، متابعيها عبر خاصية الستوري في موقع انستغرام، بمقطع الفيديو الجريء، الأمر الذي أفقد بعضهم الصواب، فأنهالوا عليها بتعليقات خادشة للحياء. فيما عبر آخرون عن غضبهم من جرأتها ووجهوا لها انتقادات حادة.

وكشفت عارضة الأزياء والفاشينيستا السعودية “مودل روز” لمتابعيها، وضعها وشما جديدا في منطقة قريبة من عورتها، تضمن عبارة “ON Fire”.

وظهرت الملابس الداخلية التي ترتديها مودل روز، واضحة جدا مع أجزاء من منطقتها الحساسة، أثناء خضوعها لرسم الوشم، وذلك بعدما خلعت جزء من بنطالها.

ومما جاء في التعليقات: “يعني شو هاد اقسم بالله انك ما بتستحي مش عشانك احترمي ابوكي بالتراب اللي عليه"، "دقي وشم واحفري بس لا تورجينا ونشوف لباسك شو مبدأك انتي”، “العيب على الي غير الوصف الحقيقي لهل الاشكال الي فاشنيستا او موديل مع ان الكل يعرف اللفظ المناسب لهم”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها عارضة الأزياء السعودية، باطلالة فاضحة، بل سبقها مئات الاطلالات المماثلة بل والأجرأ منها.

وكانت قد أثارت جدلا واسعا في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع فيديو بروب النوم في شرفة منزلها في الولايات المتحدة الأمريكية التي تقيم فيها منذ عدة سنوات.41099681