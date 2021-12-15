شاهد .. إطلالة مفزعة للفنانة هيفاء وهبي ذات الـ49 عاما بدون فلتر وفوتوشوب..لن تصدق سيصدمكم شكلها كثيراً!

انت الان تتابع خبر إطلالة مفزعة للفنانة هيفاء وهبي ذات الـ49 عاما بدون فلتر وفوتوشوب..لن تصدق سيصدمكم شكلها كثيراً! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداولت مجموعة من الحسابات الفنية الناشطة علي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي،

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ظهرت فيها بملامح مغايرة لتلك الصورة النمطية عن المرأة شديدة الجمال، لأنها كانت بدون فلتر أو فوتوشوب.



الصورة المتداولة أحدثت صدمة لدى عدد كبير من جمهور النجمة اللبنانية الجميلة، وحتى غير جمهورها، وأظهرت الفارق الكبير الذي يفرق بين الصور المعدلة بواسطة برامج الفوتوشوب، والصور المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خاصية الفلاتر التجميلية.

وظهرت هيفاء وهبي في الصورة المتداولة، بملامح منهدلة وعيوب في البشرة، وبعض التجاعيد التي لم يخفيها الشعر المنساب على الجانبين، وطبقات المكياج الكثيفة.

وجاءت ردود أفعال الرّاد متباينه سلبًا وإيجابًا خلال التعليقات على الصورة المتداولة للنجمة هيفاء وهبي بدون فلتر، فبعض التعليقات جاءت مؤيدة لجمالها الطبيعي الطاغي بالرغم من الفلاتر والفوتوشوب. بينما رأت الكثير من التعليقات أن المغالاة في الفلاتر والفوتوشوب هو مجرد خداع.



يُذكر أن هيفاء وهبي من موليد 10 مارس/آذار عام 1972.و تبلغ من العمر (49 عامًا)، حظت على اهتمام كبير من الجمهور منذ بداية مشوارها الفني الغنائي والاستعراضي وصولاً للتمثيل الدرامي والسينمائي. لديها ابنة وحيدة تمتلك جمال والدتها ذاته.



وكان احدث اغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

وكانت المطربة هيفاء وهبي، قد حلت ضيفة على التليفزيون المصري، وكشفت تفاصيل حفلاتها بمصر، ورأيها في التطوير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

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