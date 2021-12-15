شاهد .. تفاصيل صادمة : شيخ يخرج عن صمته ويسب محمد رمضان داخل المسجد بألفاظ بذيئة مسيئة.. والأخير يرد (فيديو)

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة : شيخ يخرج عن صمته ويسب محمد رمضان داخل المسجد بألفاظ بذيئة مسيئة.. والأخير يرد (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو لشيخ ظهر في أحد المساجد، يسبه بعد حفله الأخير في العراق، ويصفه بالأسود، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

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ليرد محمد رمضان: "كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله، عموما أنا مسامح حبًا واحترامًا للشعب العراقي وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف".

وأحيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا في دولة العراق يوم 10 ديسمبر الجاري. وتداول مقطع فيديو من الحفل، وظهر رمضان وهو يتفاجأ بساعات ثمينة

يلقيها عليه الجمهور من بينها ساعة من نوع "أوديمار"، وعلق رمضان قائلا :"الراجل اللي حدف الساعة الأوديمار يرفع إيديه"، ليتفاجئ بعدها بإلقاء عدة ساعات كثيرة عليه.



وقال رمضان :"لا دي هدايا كتير، كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده، خلاص والله، لو بتحبوني كفاية، واحنا صغيرين كنا بنتحدف بالطوب

دلوقتي بتحدف بساعات أوديمار، شعب كريم". يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، أغنية "جو البنات" التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي.99798121