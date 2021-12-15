شاهد .. بكل وقاحة.. نجمة ستار أكاديمي تثير الجدل.. وتستعرض مفاتنها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير والمتابعين في صدمة!

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وأطلت إيمان من المسبح ليلًا بمايوه جريءلفت أنظار المتابعين بشكل كبير.

شاركت نجمة ستار أكاديمي التونسية إيمان العميري مع متابعيها صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة.. نجمة ستار أكاديمي تثير الجدل.. وتستعرض مفاتنها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير والمتابعين في صدمة! والان مع التفاصيل

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة