شاهد .. بكل وقاحة.. نجمة ستار أكاديمي تثير الجدل.. وتستعرض مفاتنها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير والمتابعين في صدمة!

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انت الان تتابع خبر بكل وقاحة.. نجمة ستار أكاديمي تثير الجدل.. وتستعرض مفاتنها بالمايوه بأحدث جلسة تصوير والمتابعين في صدمة! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )
شاركت نجمة ستار أكاديمي التونسية إيمان العميري مع متابعيها صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
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وأطلت إيمان من المسبح ليلًا بمايوه جريءلفت أنظار المتابعين بشكل كبير.
يعتذر ()عن تشر هذه الصوره احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 21152255