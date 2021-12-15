شاهد .. رغم صغر سنها.. لن تصدق كم تبلغ ثروة نجمة مسلسل «أنت اطرق بابي» هاندا أرتشيل (ارقام خيالية ستصدمك)

انت الان تتابع خبر رغم صغر سنها.. لن تصدق كم تبلغ ثروة نجمة مسلسل «أنت اطرق بابي» هاندا أرتشيل (ارقام خيالية ستصدمك) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تثير النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ بإستمرار ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بجمالها وأعمالها التي تحقق نسبة مشاهدات عالية.

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وإستطاعت هاندا أن تحقق شعبية واسعة تشاهد أعمالها بإستمرار، وبالرغم من صغر سنها إذ بلغت ال 27 سنة، تقدر الثروة التي حققتها هاندا منذ بداية مسيرتها ما بين الـ 3 و 5 ملايين دولار أميركي.

والجدير ذكره أن أرتشيل تشارك حالياً في الجزء الثاني من المسلسل التركي "أنت أطرق بابي" إلى جانب الممثل التركي كرم بورسين بعد أن حقق الثنائي نجاجاً باهراً في الجزء الأول الذي أعلنا بعد إنتهائه عن العلاقة العاطفية التي تجمعهما.14864674