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شاهد .. كانها فلقة قمر .. اتفرج (مريم أوزيرلي) بطلة «حريم السلطان» مع والدتها التي سرقت الاضواء عن ابنتها بجمالها الساحر.. هل تشبهها؟!! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة للممثلة التركية مريم أوزريلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» في مسلسل حرؤيم السلطانن الذي يعرض حاليا علىالفضائيات العربية برفقة والدتها بين محبيها.

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على محبو الممثلة التركية أجمعوا على وجود شبه كبير بينها وبين والدتها، وأثنوا على جمال السلطانة هيام التي جاءت في قائمة أجمل نساء العالم لهذا العام، مشيرين إلى أنها ورثته عن والدتها الألمانية الجنسية.

 

 

 

 

السلطانة هيام مازالت تصور أحداث الجزء الثالث من مسلسل «حريم السلطان» المعروض على عديد من القنوات التركية حاليا.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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