شاهد .. لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة نادية الجندي جميلة الزمن القديم .. رقم كبير وصادم يفوق التوقعات والمفاجأة في عمرها الحقيقي!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة نادية الجندي جميلة الزمن القديم .. رقم كبير وصادم يفوق التوقعات والمفاجأة في عمرها الحقيقي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تعتبر الفنانة نادية الجندي من جميلات الزمن القديم، واكثرهن شهرة ولازالت تمارس مهنة التمثيل الي الان،

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وفازت الممثلة المصرية نادية الجندي بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها (مجلة الجيل) وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً.



قدمت نادية الجندي عشرات الأعمال الفنية في حقبة زمنية طويلة الأمر الذي ساعدها في تكوين ثروة كبيرة سواء في التليفزيون أو السينما،

ونجحت من خلال كل هذه الأعمال الفنية تكوين ثروة بلغت 20 مليون دولار، وذلك بحسب موقع “networthpost” الخاص بثروات الفنانين.

وفي تفاصيل عمرها الحقيقي للفنانة نادية الجندي ورغم انها تبلغ من العمر 74 عام الان ان شكلها لا يوحي بذلك مطلقاً فهي من مواليد مارس 1946 ،وكانت أولى أعمالها الفنية من خلال فيلم “جميلة” أمام الفنانة ماجدة، وبعدها شاركت في عدد كبير من الأفلام التي قادتها للعالمية.



وفي تفاصيل حياتها الشخصية كانت الفنانة نادية الجندي قد تزوجت في بداية حياتها الفنية من الفنان عماد حمدي الذي تعرف عليها لاول مرة في فيلم “زوجة من الشارع”، بينما كان عمرها آنذاك 15 عامًا فقط، فتزوجت وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام.93104749