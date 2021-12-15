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ادلع ياكايدهم .. سمية الخشاب تظهر كما ولدتها امها داخل حمام السباحة

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بيروت - ثريا شاهين - كشف مصور المشاهير حسين باشا، عن جلسة تصوير للفنانة سمية الخشاب، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وظهرت فيها بإطلالة صيفية داخل حمام السباحة.

وكشف باشا، عن تفاصيل تلك الإطلالة التي ظهرت بها سمية الخشاب، حيث شارك فيها كل من محمود عامر كمصفف شعر، ومصمم ملابس إيهاب العادلي وآخرين.

وتستعد الفنانة سمية الخشاب، خلال هذه الفترة، لتقديم عرض مسرحي يحمل اسم “لا تصيب لا تخيب”، حيث إنه تم الإعداد له من العام الماضي بينما لم يتم تنفيذه.

شاهد الصور..

اتفرج.. سمية الخشاب ملط داخل حمام السباحة

اتفرج.. سمية الخشاب ملط داخل حمام السباحة

اتفرج.. سمية الخشاب ملط داخل حمام السباحة

اتفرج.. سمية الخشاب ملط داخل حمام السباحة

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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