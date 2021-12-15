شاهد .. فيديو محرج للغاية لمذيعة قناة الجزيرة (إيمان عياد) نسيت أنها على الهواء مباشرة .. وهذا ما فعلته مع زميلها... اتفرج

انت الان تتابع خبر فيديو محرج للغاية لمذيعة قناة الجزيرة (إيمان عياد) نسيت أنها على الهواء مباشرة .. وهذا ما فعلته مع زميلها... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وقعت مذيعة قناة الجزيرة إيمان عياد في موقف طريف، إثر نسيانها اسم زميلها حمزة الراضي، مقدم نشرات أخبار الرياضة.

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عيّاد وخلال نقلها الحديث إلى زميلها الراضي، صمتت لحظة لنسيانها اسم زميلها، قبل أن يتدارك الأخير الموقف بقوله “نسينا أن نكتب الاسم.وهو ما دفعهما للضحك

ونشرت عيّاد تعليقات طريفة وردتها حول المقطع في حسابها على “إنستغرام” ، .

فيما كشف الراضي أن زميليه محمود مراد وعثمان آي فرح، أخطأا سابقا في ذكر اسمه، إذ ناداه أحدهما على الهواء باسم “أحمد. فيما رده الآخر بقول “حازم”.

وتساءل: “ألهذه الدرجة اسمي صعب؟”.

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