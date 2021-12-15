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شاهد .. ظهور مثير لزوجة بطل مسلسل قيامة عثمان بدون حمالة صدر كشفت عن مفاتنها بشكل صارخ.. اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة التركية فهرية أفجان زوجة الممثل التركي بوراك أوزجفيت بطل المسلسل "قيامة عثمان" متابعيها صوراً من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخراً.

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وظهرت النجمة التركية في الصور، على انستجرام" مرتدية قميص أبيض بحزام حول القميص بنفس اللون وبنطلون باللون الأسود فيما بدت بدون حمالة صدر.

 

 

 

واشتهر بوراك وزوجته فهرية في الوطن العربي بـ“كامل و فريدة” أو كاران و فريدة من مسلسلهم الشهير “طائر النمنمة”، أو كما يُطلق عليه في الوطن العربي “طائر الحب”.

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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