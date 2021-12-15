شاهد .. هذا الطفل الجميل.. أصبح اليوم فنان شهير وإبنته ممثلة معروفة شديدة الجمال ..لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر هذا الطفل الجميل.. أصبح اليوم فنان شهير وإبنته ممثلة معروفة شديدة الجمال ..لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/15 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل صغير، وكُتِب عليها تعليق يشير إلى أنها لفنان شهير، مما أثار حالة من الجدل وانتشرت الصورة بسرعة على السوشيال ميديا متوقعين من هو هذا الفنان.

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حيث أنه هو الفنان “أحمد سلامة“، الذي شارك جمهوره بصورة له فى سن صغير، حيث يظهر سنوات عمره الأولى، فبالفعل هو فنان شهير وله الكثير من الأعمال الفنية المتعددة في السينما والتليفزيون.



حيث تزوج الفنان أحمـد سلامة أربع زوجات، وكانت أولى زوجاته السيدة “منى محمود” والتي أنجبت له ولده الوحيد، ثم تزوج من بعدها ثلاث زوجات،

ورزق بسبع بنات، وهن سارة وزينب، وموني، وسلمى، وفريدة، ونانا، ومنار، ولذلك لقب في الوسط الفني بلقب “أبو البنات”.

وكانت آخر زوجاته هي الفنانة (منى جلال) التي أختفت عن الأنظار للعناية ببناتها التوأم، وقد عادت للظهور مرة أخرى في “مسلسل أبو العروسة”، وابنته هي الفنانة سارة سلامة التي تثير الجدل دائما بجمالها الشديد.



جدير بالذكر، أن الفنانة سارة سلامة كانت قد أثارت الجدل مؤخرا بسبب ظهورها بشكل مختلف بسبب عمليات التجميل، وعلق والدها أحمد سلامة قائلا:” سارة لسة صغيرة إنها تعمل عمليات تجميل دلوقتي،

لو الناس انتقدوا شكلها، في الآخر هي سارة وده شكلها، ده طبيعة جيل وطبيعة عصر وطبيعة ظروف، وإحنا في جيلنا كنا مجانين في وقتنا، من الآخر هي أجيال بتسلم بعض”24368548